В мае откроется новый авиарейс Хабаровск — Иркутск — Краснодар

Весной этого года начнутся полёты по новому рейсу — из Хабаровска в Краснодар с посадкой в Иркутске и обратно. Их будут выполнять один раз в неделю — по воскресеньям с прилётом в понедельник. Цена билета из дальневосточной столицы в город на юге России составит минимум 13 720 рублей — такова цена за тариф «Промо».

На рейсы У6-695/696 выйдут лайнеры Airbus компании «Уральские авиалинии». Как сообщает пресс-служба перевозчика, полёты начнутся 14 мая этого года. Воздушные суда оборудованы салонами класса «Бизнес» и «Эконом». Стоимость полёта из Хабаровска в Иркутск составит от 11 250 рублей — в цену входит возможность перевозить 23 килограмма багажа. Из Краснодара в Иркутск можно будет добраться за 13 050 рублей, если пассажир успеет купить промо-билет. В сумму включены все сборы.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», жители краевого центра начали обрывать телефоны авиакасс в ожидании льготных билетов в январе. Перевозчики в ближайшее время должны подписать соглашение с правительством России. В прошлом году билет до Москвы по льготной цене обходился жителям Дальнего Востока в 7,2 тысячи рублей. Примерно столько же стоил перелёт до Санкт-Петербурга. Были в перечне доступных городов и Екатеринбург, Новосибирск, а также курорты юга России.