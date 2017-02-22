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В пригороде Хабаровска жители Солнечного Города тонут в нечистотах: РИА "Восток-Медиа"
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В пригороде Хабаровска жители Солнечного Города тонут в нечистотах

В пригороде Хабаровска жители Солнечного Города тонут в нечистотах
Люди бьют тревогу из-за колодцев, переполненных отходами жизнедеятельности
22 февраля 2017, 12:30
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

На протяжении года жители новостроек в микрорайоне Солнечный Город недалеко от села Мирное в Хабаровском районе жалуются во все возможные инстанции на то, что их дома утопают в канализационных стоках. Тревога граждан за своё благополучное и комфортное существование достигла максимума, когда нечистоты стали самопроизвольно выливаться из люков.

Одна из местных жительниц, которая стала счастливой обладательницей новой квартиры зимой 2015 года, в скором времени привыкла к походам в управляющую компанию, офис застройщика и постоянной переписке с руководством этих компаний. Женщина регулярно общается с администрацией Мирненского сельского поселения и прокуратурой: кроме регулярно возникающих мелких бытовых проблем в микрорайоне Солнечный Город назревает экологическая катастрофа местного масштаба. Система водоотведения и шамбо не справляются с потоком сточных вод, и все продукты жизнедеятельности разливаются по жилмассиву. Сами же колодцы этой зимой выдавило из почвы. Если летом крышки коллекторов были на уровне с землёй, то сейчас резервуары выпирают на полметра.

«У нас магазинчик есть около детской площадки, там прямо лужи всего этого! И запах, и всё это выливается на дорогу. Прямо во всех красках всё это возле детской площадки, это было летом. Осенью мы увидели, куда это всё сливают, недалеко от нас. А зимой у нас повело колодцы. Где крышки, они прямо начали выпирать, а то, что рядом, начало проваливаться. Летом они были вровень с землёй, бортик железный был, а так в уровень. Между 20-м и 30-м домами есть такая канавка, предполагалось, что это будет что-то вроде мини-прудика декоративного. В итоге они начали сливать это всё в эту канавку, она наполнилась до краёв и просто боимся весны», — рассказала корреспонденту агентства жительница микрорайона Ольга (по просьбе собеседника соблюдены условия частичной анонимности — прим. ред.).

Застройщик Солнечной Поляны только кормит местных жителей обещаниями исправить эту ситуацию, но реальных действий не предпринимает. Тем временем управляющая компания пытается хоть как-то выравнять положение. Коммунальщики наняли дополнительную автоцистерну и откачивают отходы чаще, но этого недостаточно. На сегодняшний день обитатели новостроек вынуждены пользоваться благами цивилизации в режиме жёсткой экономии. Люди понимают, что потребление воды в неограниченных количествах приведёт к ухудшению ситуации.

«Поскольку все работают целый день, вечером у нас ограниченное потребление воды. По крайней мере, большинство понимает, что будет, иначе будет беда. Ещё у нас периодически трубы в доме начинают забиваться. Они маленького диаметра, как нам объяснили, поэтому каждый слив задерживается. Наверное, полтора месяца назад у соседей на первом этаже было, что они приходят домой, а у них полная ванна «добра» — через трубы пошло обратно», — поделилась собеседница РИА «Восток-Медиа».

Корреспонденту агентства в телефонном разговоре с руководителем администрации Мирненского сельского поселения Аллой Куприенко удалось узнать, что санитарная проблема в Солнечном Городе для чиновников не в новинку.

«Мы это сами узнали, сами увидели. Там работали «Солнечная поляна», администрация района, это их полномочия. Устраняться будет. Насколько я знаю, в марте должны начаться работы по подключению к очистным сооружениям. У них на сегодняшний момент новая коммунальная организация, какая — не могу сказать, в общем, они берут их к себе», — сообщила Куприенко.

На данный момент квартал обслуживает управляющая компания КСО. У представителей коммунального оператора готов свой перечень вопросов к застройщику.

«Вообще проблема в самой дренажной системе, она толком не сделана. Началось подтаивание, всё это всплывает наружу, как и в прошлом году. Каждый год идентичная ситуация. Дренажку сделали, а вся вода попадает в шамбо, а шамбо не первой свежести, к тому же ещё и дырявое, и всё это идёт наверх. Застройщик собрал деньги, продал эту площадь как с централизованными системами водоотведения, а обязательства свои не исполнил перед собственниками», — прокомментировала представитель УК Ульяна Артёменко.

Коммунальщики считают, что руководство ООО «Солнечная поляна» просто отстранилось от всех проблем, связанных с объектом, и чего-то выжидает. Тем временем управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю запустило более 50 исполнительных производств в отношении застройщика — общая сумма взысканий по ним превышает 28 миллионов рублей.

 
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Комментарии
  • Сова  (21:35, 22.02.2017)

    Солнечный город - Солнечная поляна. Замануха застройщика с дешевизной жилья была классная. Только в реальностм оказывается это - Парашевый город и Паравшевая поляна. Здесь надо к застройщику, проектировщику и госэкспертизе проекта предъвлять претензии за их возведенный нечистотный городок (поляну). Кто-то же должен ответить за безответсвенность.



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