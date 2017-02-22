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На Хабаровском НПЗ начали ремонтировать источник зловония: РИА "Восток-Медиа"
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На Хабаровском НПЗ начали ремонтировать источник зловония

На Хабаровском НПЗ начали ремонтировать источник зловония
Пруд-отстойник не трогали почти 60 лет
22 февраля 2017, 11:40
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба администрации Хабаровска

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод начал ремонт отстойника нефтяных отходов. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что объект является источником ядовитого запаха, на который жаловались жители Кировского и Железнодорожного районов. Сейчас на предприятии укладывают новые подводные трубы и лотки, запустили специальную технику. Пруд-отстойник эксплуатируют с 1958 года, при этом его ни разу капитально не реставрировали.

В водоём отправляют пену с флотационной установки, а также осадок из очистных сооружений и ливневые стоки. Пока вода отстаивается, нефтешлам частично разлагается, из-за чего в воздух попадают вредные вещества, которые и являются источником специфического запаха. Для устранения выявленных нарушений межрайонный природоохранный прокурор внёс представление генеральному директору АО «ННК–Хабаровский НПЗ». Также руководителя завода вызвали в природоохранную прокуратуру, чтобы привлечь его к административной ответственности.

«Весь прошлый и начало текущего года прошли для предприятия под знаком непрекращающихся инспекций. Завод проверяли специалисты Росприрод- и Роспотребнадзоров, краевой природоохранной прокуратуры. Заборы проб воздуха велись в разных точках города, в различные временные отрезки суток, с учётом направления ветра. Анализы, проведённые в выездных и стационарных лабораториях, не показали превышений показателей нормативов по контролируемым веществам», — сообщил генеральный директор Хабаровского нефтеперерабатывающего завода Сергей Скуридин.

В июле прошлого года после жалоб хабаровчан на резкий химический запах со стороны завода выяснилось, что концентрация взвешенных веществ и формальдегидов в районе этого предприятия была превышена. Как писало агентство, резкий запах и головную боль из-за него горожане почувствовали 13 июля. На зловоние жаловались жители домов, расположенных в районе авто- и железнодорожного вокзалов, улицы Известковой, остановки «Топографический техникум». По их словам, вечером было нечем дышать, ощущался едкий запах то ли газа, то ли сероводорода. Тогда руководство завода от официальных комментариев отказалось. Позднее предприятие заявило, что нарушений на производстве нет.

Недавно жители дальневосточной столицы вновь забили тревогу из-за непривычно сильного химического запаха. Его почувствовали в Железнодорожном и Центральном районах Хабаровска. После этого инспекторы в области охраны окружающей среды начали проверять предприятия и организации Кировского района. В список вошли производства «Сервис Авто», «Белла Сибирь», «Промкомбинат», «Антураж», «Стройсервис» и «Водолей», расположенные неподалёку от нефтеперерабатывающего завода. По информации пресс-службы городской администрации, к ним прибавился ещё один объект, расположенный в промзоне на границе Кировского и Железнодорожного районов. В конце января жители улиц Большая и Вяземская провели своё расследование и выяснили, что запах идёт от котельной вагонно-пассажирского депо на улице Армавирской. Там пропаривают цистерны для перевозки нефтепродуктов.

«С октября 2016 года в Хабаровске Краевым центром экологического мониторинга регулярно ведутся отборы проб воздуха. Были выявлены незначительные превышения ПДК по ряду веществ: бензолу, аммиаку, формальдегиду, толуолу и некоторым другим. По этим фактам возбуждены административные производства в отношении нескольких предприятий. Ими занимаются Росприрод- и Роспотребнадзоры, но выявить предприятие, которое можно было бы однозначно считать единственным источником неприятного запаха, пока не удалось. Работа в этом направлении продолжается», — сообщил заместитель министра природных ресурсов Виктор Бардюк.

 
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