Власти Хабаровского края подсчитали доходы нелегального бизнеса

Представители власти и общественности Хабаровского края должны объединить усилия, чтобы сократить долю теневого бизнеса в экономике. По самым примерным подсчётам, нелегальные предприниматели зарабатывают в регионе миллиарды рублей, не пополняя при этом его бюджет уплатой налогов.

Об этом на расширенном заседании краевого правительства заявил первый заместитель председателя Законодательной Думы региона Юрий Матвеев. Он обозначил сферы экономики, в которых «тень» занимает особенно много места.

«Необходимость активизации системной работы по противодействию незаконному предпринимательству очевидна. Этот сектор прочно занял свою нишу в разных отраслях, нанося негативные последствия экономике. О размахе теневого бизнеса можно судить по таким сферам, как пассажирские перевозки и заготовка древесины», — сказал вице-спикер.

Он озвучил данные, согласно которым легальные таксисты в регионе осуществляют только 20 % перевозок, причём их годовой оборот составляет около 2,5 миллиарда рублей. Масштабы теневых доходов, отметил Юрий Матвеев, нетрудно себе представить.

«Другой наглядный пример. Ежегодная потребность жителей сельской местности в дровяной и деловой древесине составляет более 300 тысяч кубометров. Половина заготавливается нелегалами — примерно 500 миллионов рублей уходит в тень, хотя этот вопрос можно уже сегодня решить на уровне муниципальных образований», — подчеркнул депутат.

Юрий Матвеев добавил, что теневой сектор существует и в других отраслях краевой экономики — сегодня предпринимательское сообщество постоянно обращается к властям с просьбой защитить их от необходимости конкурировать с нелегальным бизнесом. В региональном парламенте уверены, что позиция государства в этом вопросе должна быть жёсткой и принципиальной.