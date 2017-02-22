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Власти Хабаровского края подсчитали доходы нелегального бизнеса: РИА "Восток-Медиа"
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Власти Хабаровского края подсчитали доходы нелегального бизнеса

Власти Хабаровского края подсчитали доходы нелегального бизнеса
В теневой экономике региона счёт идет на миллиарды рублей
22 февраля 2017, 11:00
Экономика | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Представители власти и общественности Хабаровского края должны объединить усилия, чтобы сократить долю теневого бизнеса в экономике. По самым примерным подсчётам, нелегальные предприниматели зарабатывают в регионе миллиарды рублей, не пополняя при этом его бюджет уплатой налогов.

Об этом на расширенном заседании краевого правительства заявил первый заместитель председателя Законодательной Думы региона Юрий Матвеев. Он обозначил сферы экономики, в которых «тень» занимает особенно много места.

«Необходимость активизации системной работы по противодействию незаконному предпринимательству очевидна. Этот сектор прочно занял свою нишу в разных отраслях, нанося негативные последствия экономике. О размахе теневого бизнеса можно судить по таким сферам, как пассажирские перевозки и заготовка древесины», — сказал вице-спикер.

Он озвучил данные, согласно которым легальные таксисты в регионе осуществляют только 20 % перевозок, причём их годовой оборот составляет около 2,5 миллиарда рублей. Масштабы теневых доходов, отметил Юрий Матвеев, нетрудно себе представить.

«Другой наглядный пример. Ежегодная потребность жителей сельской местности в дровяной и деловой древесине составляет более 300 тысяч кубометров. Половина заготавливается нелегалами — примерно 500 миллионов рублей уходит в тень, хотя этот вопрос можно уже сегодня решить на уровне муниципальных образований», — подчеркнул депутат.

Юрий Матвеев добавил, что теневой сектор существует и в других отраслях краевой экономики — сегодня предпринимательское сообщество постоянно обращается к властям с просьбой защитить их от необходимости конкурировать с нелегальным бизнесом. В региональном парламенте уверены, что позиция государства в этом вопросе должна быть жёсткой и принципиальной.

 
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Комментарии
  • сергей  (16:47, 22.02.2017)

    Вот и поработайте, господа чиновники, в направлении легализации транспорта, строительства, лесопереработки. Что вам мешает перейти от многолетних разговоров к делу? Или трудно самих себя и своих компаньонов выводить из тени?

  • Старик  (21:18, 22.02.2017)

    Господа чиновники, все всё друг про друга прекрасно знают. Кто чем занимается и на каком поприще. Собраться и поговорить, пригласить прессу - святое дело! И ежегодная позиция, конечно же, по этому вопросу должна быть жесткой и принципиальной! Не надоело? таскать и таскать воду решетом. . . Дмитрий Медведев уже всё позиционно объяснил: "Самое главное - это личный выбор. Меня часто об этом спрашивают. И по учителям, и по преподавателям - это призвание. А если хочется деньги зарабатывать - есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес".

  • Александр  (21:47, 22.02.2017)

    а как определили их оборот (нелегалов) если они нигде не зарегистрированы. отчеты балансы не сдают? такси раньше были с шашечками и таксомерами-было понятно что легальные. а теперь как мне разобратся. да мне и все равно как пассажиру, лишь бы доехать быстро и дешевле. а власть пусть придумывает как взять с тех кто меня везет налоги. а гарантии безопасности нет ни у кого стопроцентной, везде одни и теже люди работают.



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