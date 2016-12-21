Хабаровский "Амур" закончил последний домашний матч года поражением

В Хабаровске сегодня, 21 декабря, хоккейный клуб «Амур» завершил последнюю домашнюю серию в этом году очередным поражением. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», заключительный матч в «Платинум Арене» «тигры» провели против ханты-мансийской «Югры». На выезд игроки дальневосточной столицы отправляются с пятью поражениями подряд в копилке.

Игру с «мамонтами» хабаровчане провели под руководством Андрея Мартемьянова, который ещё недавно был помощником главного тренера команды. Агентство ранее сообщало, что Мисхат Фахрутдинов накануне покинул свой пост.

Первый период обе команды начали прытко и пошли в атаку. Защитник Александр Елесин дважды пытался забросить шайбу в ворота голкипера «Югры» Александра Шарыченкова, но тот ему не позволил. В свою очередь, вратарь «тигров» Илья Андрюхов спас команду от шайбы на восьмой минуте, но через пару секунд противники применили ту же комбинацию — и первая шайба после удара Артёма Булянского оказалась в воротах «Амура» — 0:1. Команды «обсыпали» друг друга шквалом атак, борьба разворачивалась то в одном, то в другом конце арены, но счёт так и не изменился.

Почти в самом начале второго игрового отрезка ханты-мансийские игроки ещё больше увеличили разрыв в счёте — 0:2. Югорчане буквально заперли хозяев льда в их зоне на добрую половину периода. Наконец, первую шайбу в ворота «мамонтов» отправил пришедший в «Амур» в начале декабря нападающий Денис Орлович-Грудков — 1:2. Но радость болельщиков «тигров» была недолгой: Артём Булянский оформил дубль — 1:3. Капитана «Югры» Константина Панова за удар соперника клюшкой в пах удалили со льда до конца игры. Тренер «мамонтов» Андрей Разин попытался оспорить решение арбитров, но тщетно.

В третий период хабаровчане вступили с воодушевлением. На 17-й минуте они чуть не забросили шайбу в ворота Александра Шарыченкова, но, как они ни пытались, голкипер «Югры» стойко и даже блестяще держал оборону. Несмотря на перманентное меньшинство, «мамонты» не позволяли противнику вырваться вперёд и достойно отражали действия «тигров». Наставник югорчан Андрей Разин взял тайм-аут, но на счёте это уже никак не отразилось. Главную задачу, тем не менее, ханты-мансийские игроки выполнили — больше ни разу не дали «Амуру» забросить шайбу.

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