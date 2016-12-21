В Комсомольске мужчина посреди дня обокрал ювелирный магазин

В Комсомольске-на-Амуре 36-летний горожанин стал фигурантом уголовного дела о краже ювелирных украшений. Полиция изобличила его после обращения в правоохранительные органы сотрудницы торговой организации. Женщина рассказала, что из прилавка неизвестный похитил золотые серьги и кольца. Ущерб от преступления она оценила в 180 тысяч рублей

После этого за розыск подозреваемого взялись сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 4 управления МВД России по Комсомольску-на-Амуре, которые вскоре установили и задержали его. Выяснилось, что у мужчины раньше уже были проблемы с законом — он имел судимость.

«Подозреваемый признался, что пришёл в магазин и увидел, что стекло на прилавке приоткрыто, а продавца на месте нет. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник похитил из прилавка золотые украшения, некоторые из которых в последующем сдал в ломбард. Вырученные от продажи деньги он потратил на личные нужды. Часть ювелирных изделий оперативным сотрудникам удалось изъять, предпринимаются меры к розыску остального похищенного», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

Известно также, что сейчас в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.