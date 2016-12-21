Полиция Хабаровского края за пять дней завела 30 дел на наркоторговцев

В Хабаровском крае сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков, уголовного розыска, ГИБДД, охраны общественного порядка, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних в течение пяти дней вели на территории региона операцию «Наркотик». Её результатом стали 30 уголовных дел в отношении наркоторговцев. Из незаконного оборота полицейские изъяли больше 3,8 килограмма наркотических средств.

«Например, отделом МВД России по Ульчскому району возбуждено уголовное дело по факту изъятия у жителя села Богородское Ульчского района марихуаны общим весом более 2,3 килограмма. В настоящее время устанавливаются детали преступления», — уточнили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

В зоне особого внимания стражей закона также оказались дети и подростки. Полицейские провели более 60 рейдов в местах массового скопления молодёжи и ещё 90 — в учебных учреждениях края. К уголовной ответственности они привлекли 19 молодых людей, к административной — 37. В специальных приёмниках за различные правонарушения оказались 35 граждан. В 30 случаях сотрудники правоохранительных органов составили административные протоколы.