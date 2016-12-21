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Дженнифер Лоуренс и Крис Пратт посоперничают с Дедом Морозом

Дженнифер Лоуренс и Крис Пратт посоперничают с Дедом Морозом
Предновогодняя пора преподнесла хабаровчанам сразу несколько разномастных новинок
вчера, 18:50
Культура | Хабаровский край
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Фото: kinopoisk.ru

Если Галактика из «Звёздных войн», выдуманная Джорджем Лукасом, не вызывает у вас симпатий, то добро пожаловать в реальный мир. Правда, не настоящего, а будущего. На больших экранах краевой столицы стартует фантастический фильм режиссёра Мортена Тильдума «Пассажиры».

Действие фильма происходит на борту космического корабля, держащего курс на далёкую планету, которая должна стать новым домом для всего человечества. На борту 5 000 пассажиров, потенциальных колонизаторов. Они находятся в состоянии искусственного сна, но из-за сбоя в системе двое из них просыпаются. До точки прибытия лететь ещё 90 лет, которые героям предстоит провести с глазу на глаз. Им предстоит не только влюбиться друг в друга, но и спасти будущее человечества, когда корабль попадает в беду.


 

В фильме шикарный визуальный ряд и спецэффекты. Первоначально проектом должен был заниматься дебютант Брайан Кирк, а на главную роль был подписан Киану Ривз. В итоге в режиссёрское кресло сел постановщик «Игры в имитацию» Мортен Тильдум, а главные роли в картине исполнили звёзды Голливуда Дженнифер Лоуренс и Крис Пратт, а также Майкл Шин, Энди Гарсиа, Лоуренс Фишбёрн и другие.


 

 

С приближением Нового года всё более праздничным становится и репертуар в кинотеатрах. Две предновогодние премьеры этой недели — семейная сказка «Дед Мороз. Битва магов» и очередные, уже пятые по счёту, «Ёлки».

Фэнтези-сказка «Дед Мороз. Битва магов» показана к просмотру всей семьёй в период новогодних каникул. Фильм снял последователь Тимура Бекмамбетова Александр Войтинский, на чьём счёту не только рекламные ролики банка «Империал» и шоколадного батончика «ШОК», но и такие типично бекмамбетовские фильмы (спродюсированные, кстати, создателем «Ночного дозора»), как «Чёрная молния» и «Ёлки». В новом своём фильме Войтинский рассказывает историю девочки Маши, которой мерещатся видения со страшными летающими монстрами. В какой-то момент она узнаёт, что Дед Мороз реально существует, а Новый год — настоящий магический ритуал, в ходе которого происходит битва Добра и Зла, схватка монстров и магов.


 

Съёмки картины происходили в Москве в павильонах, где были построены масштабные декорации. Для фильма портные сшили свыше 50 костюмов, 8 из которых — для Деда Мороза. Активное участие в съёмках принимали каскадеры, для них в проекте было много работы.


 

 

Главные роли в картине исполнили Алексей Кравченко, Таисия Вилкова, Владимир Гостюхин, Егор Бероев, Ксения Алфёрова и многие другие. Роль Деда Мороза сыграл Федор Бондарчук, которого Войтинский снимал у себя в фильме «Призрак».

Ещё одна отечественная премьера праздничного характера — комедия «Ёлки-5». Эта франшиза стала уже настоящей традицией, без которой немыслим Новый год. Первый фильм бесконечного киносериала вышел в 2010 году и был продолжен лентами «Ёлки-2», «Ёлки-3» и «Ёлки 1914». Пятая часть состоит из семи новелл, действие которых разворачивается в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Челябинске, Перми, Екатеринбурге, на нефтяной платформе «Приразломная» в Баренцевом море и на Международной космической станции.

Именно своим широким географическим охватом и приближённостью к народу всегда и славились фильмы «ёлочной» франшизы. По словам бессменного продюсера проекта Тимура Бекмамбетова, картина является выполнением запроса «преданных кинозрителей», которые обращались с просьбами снять новые «Ёлки». В качестве режиссёров новелл выступили сам Бекмамбетов, а также Александр Котт, Вадим Перельман, Индар Джендубаев и Андрей Шавкеро. Главные роли в фильме сыграли хорошо знакомые зрителям и поклонникам франшизы Иван Ургант, Сергей Светлаков и Александр Головин, а также Анна Хилькевич, Александр Домогаров-младший, Мария Шукшина, Гоша Куценко и другие.

Также в кинотеатрах продолжается прокат фантастического приключенческого фильма «Изгой-один: Звёздные войны. Истории», драмы «Призрачная красота», комедии «Новогодний корпоратив», мультфильма «Моана» и других интересных картин.

 
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