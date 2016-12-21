Комсомольчанин за кражи и грабёж проведёт в колонии ближайшие 2,5 года

В Комсомольске-на-Амуре местный житель предстал перед судом за серию краж. Обвиняемый проник в три чужих помещения, а в одном случае и вовсе выбил кирпичи из стены гаража, чтобы залезть внутрь.

Суд установил, что комсомольчанин Дмитрий Чепкасов утром 29 марта этого года пробрался в гараж автокооператива «Синтез» по улице Путейской и похитил оттуда строительные инструменты. Причинённый ущерб составил около девяти тысяч рублей. В ночь с 24 на 25 апреля злоумышленник подошёл к зданию офиса коммерческой организации по улице Кирова, выдавил руками оконную раму, проник внутрь и украл компьютерную технику. Сумма урона составила 54 тысячи рублей. В ночь с 28 на 29 апреля обсуждённый выбил кирпичи из стены гаража автокооператива «Меркурий-2» по улице Путейской, через образовавшийся проём попал в помещение и похитил строительные инструменты. Ущерб составил примерно 140 тысяч рублей.

Подсудимый признал свою вину в полном объёме и даже частично возместил ущерб. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, суд согласился с мнением государственного обвинителя и приговорил Чепкасова к двум с половиной годам лишения свободы. Отбывать своё наказание мужчина будет в колонии строгого режима. С вора также взыскали 138 тысяч рублей.