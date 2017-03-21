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Картина дня в Хабаровском крае: пересадки, свалки мусора и тараканы: РИА "Восток-Медиа"
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Картина дня в Хабаровском крае: пересадки, свалки мусора и тараканы

Картина дня в Хабаровском крае: пересадки, свалки мусора и тараканы
Самые значимые события вторника — в обзоре РИА "Восток-Медиа"
вчера, 23:50
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", pixabay.com, malenkiprinc.27.ru

Сегодня стало известно, что снится жителям Хабаровского края чаще всего. Оказалось, вовсе не медведь и не тигр. Население региона с упорным постоянством наблюдает в своих грёзах таракана и желает узнать, к чему же это. Такие данные показало исследование запросов о толковании снов в Интернете. Причём Хабаровский край — единственный регион на Дальнем Востоке, жителей которого по ночам часто беспокоит образ этого насекомого. Зато, если верить распространённому мнению о значении такого сна, люди будут богаче.

Начальник хабаровского управления транспорта Сергей Суковатый считает, что две пересадки — это нормальное явление для города. Он ссылается на приказ об утверждении стандартов работы на автотранспорте, подписанный профильным федеральным министерством. Поэтому жителям Волочаевского Городка, которые недовольны построением маршрута № 70, пока что придётся добираться до красной линии двумя автобусами. А то и тремя, ведь это нормально.

Начальник городского управления образования Ольга Тен объяснила, почему во дворце детского творчества «Маленький принц» нельзя так просто взять и установить сцену. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что уже восемь лет руководитель театральной студии «Алый парус» Сергей Кидин жалуется на волокиту в проведении реконструкции помещения — её начали ещё в 2009 году. По словам Ольги Тен, всё дело в том, что это здание — памятник архитектуры, и подобные работы нужно согласовывать со специализированным отделом. Необходима такая сцена, установка которой не повредит стены и потолки строения. И ещё нужны деньги — около 20 миллионов рублей, которых нет.

В Хабаровском крае делают интерактивную карту стихийных мусорных свалок. На неё уже занесли некоторые данные по местоположению таких куч, причём не только в крупных городах субъекта, но и в отдалённых районах. В региональном отделении Общероссийского народного фронта рассчитывают на помощь всех жителей, которым небезразличны помойки под их окном, и у которых есть выход в Интернет. А ещё активисты ОНФ хотят научить жителей сортировать дома мусор и бросать его в три разных контейнера, что уже пыталась четыре года назад сделать мэрия Хабаровска. Тогда ничего не вышло, но в этот раз, уверены организаторы проекта, всё получится.

Кстати, вы пойдёте на игры финальной части чемпионата России по хоккею с мячом? Люди за несколько часов до открытия касс занимают очереди, чтобы урвать драгоценный билет. Самый большой ажиотаж возник вокруг матча между хабаровским «СКА-Нефтяником» и красноярским «Енисеем»: на него уже заняли больше семи тысяч мест в арене «Ерофей».

Наконец, в Дальневосточном художественном музее открыли необычную выставку. На ней представлены работы так называемых солнечных детей — ребят, страдающих синдромом Дауна. У таких малышей часто отмечают творческие способности. Сейчас в музее разместили рисунки юных хабаровчан акварелью. Эта выставка — начало проекта «Солнце в каждом сердце», который проводят в краевой столице в поддержку маленьких жителей города с этим заболеванием.

 
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