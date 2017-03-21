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Больница на севере Хабаровского края тонет в талых водах: РИА "Восток-Медиа"
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Больница на севере Хабаровского края тонет в талых водах

Больница на севере Хабаровского края тонет в талых водах
Медики Николаевской ЦРБ вновь рассказали журналистам о своих проблемах
вчера, 21:00
Общество | Хабаровский край
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Фото: социальные сети

Сотрудники центральной районной больницы Николаевска-на-Амуре на севере Хабаровского края через социальные сети вновь обратились за помощью к журналистам. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ещё осенью 2016 года рассказало о бедственном положении в клинике. Медики выразили недовольство прогнившими лечебными корпусами, дышащим на ладан автопарком и отменой практически всех надбавок к заработной плате.

После огласки этой истории в небольшой северный город генеральный прокурор России направил межведомственную комиссию. Больше месяца она проверяла работу лечебного учреждения, выявив около 60 грубых нарушений. Руководство краевого Минздрава пообещало устранить все замечания до лета 2017 года. Чиновники вновь достали из-под сукна проект строительства в Николаевске-на-Амуре новой современной больницы.

В январе из Хабаровска на север направились три новенькие машины скорой помощи. Однако, как оказалось, эта техника совершенно не приспособлена к эксплуатации в тяжёлых климатических условиях в низовьях Амура. Как рассказали корреспонденту агентства медработники, которые не пожелали назвать своих имён, новые неотложки оборудованы задним приводом. В мощные снегопады, которые часто в тех местах случаются в конце зимы и начале весны, техника вязнет в сугробах даже на городских улицах. Как видно из присланного в редакцию ролика, вытаскивать машины с пациентами регулярно приходится с помощью вездехода. Он есть в автопарке клиники для того, чтобы была возможность добраться к пациентам в отдалённые села Николаевского района.

С приходом первого тепла сотрудники и посетители Николаевской ЦРБ столкнулись с другой проблемой. Терапевтическое отделение буквально утонуло в талых водах. Старое здание покрыто трещинами, в кровле дыры. Неубранный по каким-то причинам снег на крыше заливает два верхних этажа.


 

По словам сотрудников, из-за этого случилось короткое замыкание. Корпус остался без света. Есть угроза, что от влаги выйдет из строя дорогостоящее оборудование. В администрации клиники сообщили, что в отсутствие ушедшего в отпуск главного врача комментировать ситуацию они не уполномочены.


 

 
 
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Комментарии
  • Сергей  (сегодня, 17:46 )

    Бардак он и есть бардак. Какова свита, такой и король. На месте ли главный или в отпуске, какое это имеет значение, если команда не работоспособная, как и главный врач, вот такую картинку и будут видеть. : То машины скорой помощи выделенные учреждению, ни годны для работы зимних условиях(задний привод, как они могут ездит зимой даже при малейшем снегопаде), кровлями ни кто не занимается:не чистят от снега(результат на лицо). Счастливого отпуска главный врач и удачи в делах.



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