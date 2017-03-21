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В Хабаровске открыли центр подготовки волонтёров к фестивалю молодёжи: РИА "Восток-Медиа"
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В Хабаровске открыли центр подготовки волонтёров к фестивалю молодёжи

В Хабаровске открыли центр подготовки волонтёров к фестивалю молодёжи
Для всемирного события выберут 45 жителей региона
вчера, 18:10
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице началась работа по подготовке волонтёров к XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, который пройдёт в 2017 году в Сочи. Хабаровский край стал одним из 20 регионов, где для этого открылось специализированное учреждение.

«Краевой центр молодёжных инициатив выиграл заявку, и в нашем крае, в нашем городе, открылся центр по привлечению и подготовке волонтёров ко Всемирному фестивалю молодёжи и студентов. На Дальнем Востоке таких центра два: в Хабаровске открылся сегодня, во Владивостоке — завтра», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» координатор городского центра подготовки волонтёров Сергей Морозов.


 

 
 

Всего в регионе выберут 45 человек, которые поедут на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов — они будут помогать в организации и проведении этого события. Как отметил и. о. председателя комитета по молодёжной политике правительства Хабаровского края Иван Джуляк, состав участников постараются сделать максимально разнообразным: в него включат представителей науки, спорта, общественных и других организаций. Это делается для того, чтобы добровольцы могли озвучить позицию молодёжи на дискуссионных площадках фестиваля.

«Для тех волонтёров, которые будут в основном и резервном списках, примерно с июня начнётся этап подготовки. Это будут образовательные блоки: сюда будут приезжать специалисты, часть наших ребят будет готовить добровольцев, будут различные онлайн-совещания — подготовка планируется достаточно большая. За два дня до фестиваля всех, кто пройдёт, соберут в Сочи, и вы пройдёте два дня интенсива с погружением там, на самой площадке», — объяснил волонтёрам Иван Джуляк.


 

 

 

Заявки на участие в этом крупном событии жители края подают уже сейчас. Самых достойных, по мнению экспертов, волонтёров ждёт собеседование. Для тех, кто не сможет присутствовать на нём лично, переговоры проведут в режиме онлайн. Свои анкеты могут прислать все желающие в возрасте от 18 лет.

«Нет больше никаких возрастных ограничений. Пожалуйста, регистрируйтесь — дедушка или бабушка, отец или мать. Это мероприятие для молодёжи, конечно, но организовать его могут и те, кто может передать свой опыт», — сообщил сопредседатель совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев.


 
 
 

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», фестиваль пройдёт в Сочи с 14 по 22 октября 2017 года. К его проведению планируют привлечь семь тысяч волонтёров. Добровольных помощников задействуют в транспортной логистике, церемониях открытия и закрытия фестиваля, медицинском сопровождении, обеспечении работы со СМИ, сопровождении делегаций, административной работе. После мероприятия хабаровский центр должен продолжить функционировать, но уже в другом направлении.

«На базе КЦМИ мы открыли новый отдел — краевой волонтёрский центр. Он будет заниматься подготовкой волонтёров не под какое-то одно событие, а регулярно. У нас уже есть три проекта, которые мы хотим реализовать: «Академия волонтёра», где хотим заняться образовательным блоком, а также событийное волонтёрство и информационная поддержка добровольцев», — добавил Сергей Морозов.

 
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