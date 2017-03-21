Из комсомольского гипермаркета изъяли больше 1100 литров алкоголя

В Комсомольске полицейские нашли на складе гипермаркета в Привокзальном районе больше 1 100 литров алкоголя. У организации истёк срок действия лицензии на продажу спиртного, поэтому его пришлось изъять.

Незаконный оборот алкоголя пресекли сотрудники управления МВД России по Комсомольску-на-Амуре. В общей сложности из торговой точки забрали полторы тысячи бутылок алкогольной продукции различных наименований. Общий объём изъятого составил свыше тысячи литров. Правоохранители возбудили производство по делу об административном правонарушении и начали расследование.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, за оборот алкогольной продукции без лицензии виновным грозит штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей. Сейчас стражи порядка устанавливают, кто был причастен к этому преступлению. Спиртные напитки из магазина вывезли до решения суда.

Осведомлённый источник в управлении МВД России по региону сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», что склад принадлежит сети гипермаркетов «Самбери». Редакция агентства направила руководству группы компаний «Невада» письмо с просьбой прокомментировать ситуацию.

Аналогичные нарушения происходят в дальневосточной столице. Так, этой зимой спиртное изъяли в кафе на улице Льва Толстого, где напитки продавали незаконно. У предпринимателя не было лицензии на реализацию крепкого алкоголя. Отследить торговые точки, где есть нужные документы, можно с помощью специальной программы с собственного мобильного телефона. В приложении есть интерактивная карта — на ней отмечены все магазины, которые имеют разрешение на продажу спиртных напитков.