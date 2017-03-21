Сергей Суковатый: две пересадки в Хабаровске — это нормально

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Недовольные картой следования общественного транспорта могут коллективно обратиться к чиновникам
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
В управлении транспорта городской администрации прокомментировали маршрут следования автобусов № 70. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», он начал ходить вчера, 20 марта. Пока на линию выпустили только две единицы транспорта, но вскоре их число увеличится вдвое.
Однако от жителей микрорайона Волочаевский Городок, для которых, в том числе, и создавался новый маршрут, уже начали поступать мнения о его пути по городу. Читатель агентства Виктор Бесфамильный сообщил, что автобус № 70 не идёт до культурного центра Хабаровска, и до ключевых заведений города приходится добираться с пересадкой.
«На Подгаева я (и многие другие) живу с ноября 2015 года, то есть жители ждали автобус примерно полтора года. Дождались. Но куда на этом автобусе ехать, я не знаю. Куда у нас обычно ездят люди? На работу, в торговый центр или культурно отдохнуть, погулять — кино, площадь, театр. По пути 70-го маршрута только «Энергомаш» (до которого проще дойти пешком) и «Большая Медведица». На работу я как добирался с «19-й школы» на 25-м автобусе или трамвае, так и добираюсь. Иногда пользуюсь остановкой «Южнопортовая». До «19-й школы», как и до «Южнопортовой», идти 12 минут быстрым шагом. Маршрут № 70 делался в основном для жителей Подгаева, так как в этом микрорайоне несколько тысяч жителей. Так куда он может увезти? На автовокзал?», — поделился с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» горожанин Виктор Бесфамильный.
Ситуацию прояснил начальник городского управления транспорта Сергей Суковатый. По его словам, при выпуске большого количества маршрутов на красную линию города в центре могут образоваться ещё более протяжённые заторы, чем обычно.
«Собирал перевозчиков: спрашивал, кто хочет ездить до Комсомольской площади. Да все! А теперь давайте представим ситуацию: сегодня выезжаем на Карла Маркса, там всегда плотнячок. Мы туда пустим ещё штук 40 автобусов. Что будет? — объяснил Сергей Суковатый. — Минтранс подписал приказ об утверждении стандартов работы на автотранспорте, в котором предусмотрено, что две пересадки в городе — это нормально. Это для городов от 500 тысяч до миллиона, таких, как Хабаровск, это нормально. В городе Хабаровске самая протяжённая средняя длина маршрута по России. В Москве — меньше 10 километров, во Владивостоке — около 11 километров, а у нас — 27 с половиной».
При этом чиновник уточнил, что в случае, если большинство жителей города, которые будут регулярно пользоваться автобусами № 70, выскажется в пользу корректировки маршрута, то в администрации города прислушаются к этому мнению.
Открыли новый маршрут, все равно не угодили, "Если муж хороший, плохо все равно". Городские власти стараются организовать оптимальные маршруты, но все равно всем не угодить. Всегда найдутся люди, которым, что-то не нравится.