В Хабаровском крае выберут названия для новых сёл "на гектарах"

Правительство Хабаровского края объявило конкурс на лучшие названия для новых населённых пунктов, которые будут образованы на «дальневосточных гектарах». Жители региона смогут выдвинуть свои предложения в специальном разделе на сайте министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики.

Как сообщало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», идею о создании поселений озвучил вице-премьер Юрий Трутнев, когда инспектировал реализацию проекта о «гектарах» в Хабаровском крае в начале марта. Тогда же дальневосточный полпред президента России предложил губернатору Вячеславу Шпорту привлечь граждан к выбору названий для новых населённых пунктов.

Приём заявок пройдет до конца апреля. После этого конкурсная комиссия выберет наиболее интересные варианты, которые чиновники в дальнейшем предложат органам местного самоуправления в качестве названий новых населённых пунктов.

В Хабаровском крае определили первые территории компактного размещения получателей «дальневосточного гектара». Наиболее популярными у заявителей являются площадки вокруг сёл Свечино и Краснознаменка в Хабаровском районе, а также Зоевка в районе имени Лазо. Как сообщает пресс-служба «белого дома», на сегодняшний день общее количество зарегистрированных заявлений в регионе превысило 11 тысяч. По-прежнему наибольший интерес у жителей России вызывают земли в имени Лазо, Хабаровском, Вяземском, Бикинском, Советско-Гаванском районах.