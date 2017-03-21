Тигр и медведь уступили первенство таракану в снах хабаровчан

Жители Хабаровского края чаще всего видят во сне тараканов. К такому выводу пришли специалисты «Яндекса», проанализировав миллионы запросов россиян с сентября прошлого года по февраль нынешнего и создав на основе этих данных своеобразную сонную карту страны.

«Каждую неделю пользователи из России задают более полумиллиона запросов, связанных с толкованием снов — больше всего, конечно, утром, между 9 и 10 часами: люди спрашивают про то, что видели ночью, пока не забыли. Эти запросы представляют собой описания снов. По ним можно понять, какие сны люди видят чаще всего, что с чем снится и как отличаются сны в разных регионах России», — сообщается в пояснении к исследованию.





Согласно получившейся карте, жители Хабаровского края чаще всего спрашивают, к чему снится таракан. По распространённому мнению, кстати, эти насекомые предвещают улучшение финансовой ситуации. «Домашнее животное» заставило традиционных для региона тигра и медведя (вернее, почему-то медведицу) довольствоваться лишь вторым и третьим местами. Ещё одним представителем фауны в популярных снах хабаровчан стал воробей. В топ-10, отметим, вошли и запросы, которые выглядят очень странно.

Медведь, что характерно, одержал победу в пяти других дальневосточных регионах — на Сахалине, Камчатке и Чукотке, а также в Якутии и Магаданской области. Тигру пальма первенства досталась только в Приморье. Особняком держатся жители Амурской области — в первую десятку популярных снов в этом регионе хищники вообще не попали, а у «Яндекса» чаще всего спрашивали про слово «разноцветный».

В целом по стране животный мир всё же удерживает пальму первенства: россиянам снятся клопы, волки, хорьки, а также гуси, раки и щуки. Омичей и оренбуржцев, к примеру, по ночам донимает тарантул, новгородцев — цыган, а новосибирцев — совсем уж экзотический дракон. «Собратьями» хабаровчан по популяризации тараканов во снах стали Иркутская область и Ненецкий автономный округ.