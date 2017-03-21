Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Уроженца Алтая осудили за разбойное нападение в посёлке Ванино: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня вторник, 21 марта 2017 года, 16:08
Сергей Суковатый: две пересадки в Хабаровске — это нормально
Сергей Суковатый: две пересадки в Хабаровске — это нормально
Часть дороги до Находки отремонтируют до начала пляжного сезона
Часть дороги до Находки отремонтируют до начала пляжного сезона
В Хабаровске переименуют остановку "Топографический техникум"
В Хабаровске переименуют остановку "Топографический техникум"
Он вам не Димон: в Приморье поддержат борцов с коррупцией
Он вам не Димон: в Приморье поддержат борцов с коррупцией
Тигр и медведь уступили первенство таракану в снах хабаровчан
Тигр и медведь уступили первенство таракану в снах хабаровчан
Регионы:


Популярное
вчера, 20:10
Квест или развод: в Приморье скрывают владельца Camry за 1,5 миллиона
вчера, 18:35
Жителей Владивостока попросили не выходить на улицу
вчера, 19:05
Официально: в Приморье появился первый дилер "ЭРА-ГЛОНАСС"
сегодня, 13:45
Он вам не Димон: в Приморье поддержат борцов с коррупцией
вчера, 20:44
Студентка из Владивостока не смогла выиграть автомобиль BMW
вчера, 21:30
У полиции Владивостока нет денег на аренду помещений для сотрудников
сегодня, 12:35
По центру приморского города бегала перепуганная косуля
сегодня, 10:35
Чиновников в Приморье стало меньше, но получают они больше
вчера, 19:05
"Леруа Мерлен" на выходных "убило" ещё один участок улицы в Хабаровске
сегодня, 09:10
На приморский "Адмирал" выделят больше миллиарда рублей

Обсуждаемое
вчера, 20:10
59

Квест или развод: в Приморье скрывают владельца Camry за 1,5 миллиона
вчера, 18:35
11

Жителей Владивостока попросили не выходить на улицу
сегодня, 13:45
8

Он вам не Димон: в Приморье поддержат борцов с коррупцией
вчера, 19:05
5

Официально: в Приморье появился первый дилер "ЭРА-ГЛОНАСС"
вчера, 20:44
4

Студентка из Владивостока не смогла выиграть автомобиль BMW
сегодня, 14:50
4

Приморцы могут остаться без зарплаты и авто из-за долгов за тепло
вчера, 19:05
2

"Леруа Мерлен" на выходных "убило" ещё один участок улицы в Хабаровске
вчера, 21:30
2

У полиции Владивостока нет денег на аренду помещений для сотрудников
сегодня, 09:10
2

На приморский "Адмирал" выделят больше миллиарда рублей
сегодня, 09:40
2

Следствие: Митькин своровал 62,5 миллиона, предназначенных для детей
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
ВКонтакте запускает сервис переводов для сообществ сегодня, 12:33
ВКонтакте запускает сервис переводов для сообществ
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего 15.03.2017
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах 15.03.2017
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 298



Система Orphus

Уроженца Алтая осудили за разбойное нападение в посёлке Ванино

Уроженца Алтая осудили за разбойное нападение в посёлке Ванино
Рецидивист всучил оружие прохожему и скрылся с места происшествия
сегодня, 13:00
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

Ванинский районный суд приговорил уроженца Алтайского края Александра Шилова к четырём годам лишения свободы за совершение вооружённого налёта. Мужчина пытался ограбить продуктовый магазин в портовом посёлке.

Чтобы его личность не смогли установить, мужчина изготовил маску. Он прихватил с собой нож и отправился воплощать в жизнь свой преступный план. Зайдя в торговую точку, не обращая внимание на посетителей магазина, злоумышленник сразу направился в сторону продавца и потребовал отдать всю имеющуюся наличность.

Пока налётчик преодолевал путь от входа до прилавка, сотрудница успела закрыть на ключ кассу и нажать тревожную кнопку. Несмотря на пугающий вид незнакомца, женщина набралась храбрости, отказала в требованиях отдать деньги и сумела выбежать из магазина. На улице она обратилась за помощью к прохожему, который, войдя в помещение торговой точки, потребовал от преступника снять маску и выбросить нож, пообещав отпустить его.

Шилов подчинился незнакомцу и отдал ему орудия преступления, обнажив своё лицо. После этого преступник попытался скрыться, но прибывший наряд полиции вскоре задержал его. Продавец узнала обидчика, так как запомнила внешность налётчика после того, как он снял маску.

«Александра Шилова приговорили к лишению свободы за совершение преступления по статье «Разбой с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья». При назначении наказания суд учёл обстоятельства, характер и высокую степень общественной опасности совершённого преступления, которое законом отнесено к категории тяжкого. Также суд принял во внимание данные о личности подсудимого, который ранее судим за совершение аналогичного преступления на территории Приморского края, отбывал наказание в местах лишения свободы, а через месяц после освобождения вновь совершил разбой», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.  

Судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда оставила без изменения приговор Ванинского районного суда в отношении Александра Шилова. Осуждённый пытался обжаловать слишком суровое, по его мнению, наказание. Он мотивировал свою жалобу тем, что добровольно отказался от своего злого умысла, никого не покалечил и ничего не украл. Однако краевые судьи решили, что четыре года лишения свободы в колонии особого режима будут хорошим уроком за преступное поведение рецидивиста.

 

 

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru