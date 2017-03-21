Уроженца Алтая осудили за разбойное нападение в посёлке Ванино

Ванинский районный суд приговорил уроженца Алтайского края Александра Шилова к четырём годам лишения свободы за совершение вооружённого налёта. Мужчина пытался ограбить продуктовый магазин в портовом посёлке.

Чтобы его личность не смогли установить, мужчина изготовил маску. Он прихватил с собой нож и отправился воплощать в жизнь свой преступный план. Зайдя в торговую точку, не обращая внимание на посетителей магазина, злоумышленник сразу направился в сторону продавца и потребовал отдать всю имеющуюся наличность.

Пока налётчик преодолевал путь от входа до прилавка, сотрудница успела закрыть на ключ кассу и нажать тревожную кнопку. Несмотря на пугающий вид незнакомца, женщина набралась храбрости, отказала в требованиях отдать деньги и сумела выбежать из магазина. На улице она обратилась за помощью к прохожему, который, войдя в помещение торговой точки, потребовал от преступника снять маску и выбросить нож, пообещав отпустить его.

Шилов подчинился незнакомцу и отдал ему орудия преступления, обнажив своё лицо. После этого преступник попытался скрыться, но прибывший наряд полиции вскоре задержал его. Продавец узнала обидчика, так как запомнила внешность налётчика после того, как он снял маску.

«Александра Шилова приговорили к лишению свободы за совершение преступления по статье «Разбой с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья». При назначении наказания суд учёл обстоятельства, характер и высокую степень общественной опасности совершённого преступления, которое законом отнесено к категории тяжкого. Также суд принял во внимание данные о личности подсудимого, который ранее судим за совершение аналогичного преступления на территории Приморского края, отбывал наказание в местах лишения свободы, а через месяц после освобождения вновь совершил разбой», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда оставила без изменения приговор Ванинского районного суда в отношении Александра Шилова. Осуждённый пытался обжаловать слишком суровое, по его мнению, наказание. Он мотивировал свою жалобу тем, что добровольно отказался от своего злого умысла, никого не покалечил и ничего не украл. Однако краевые судьи решили, что четыре года лишения свободы в колонии особого режима будут хорошим уроком за преступное поведение рецидивиста.