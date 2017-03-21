В Хабаровске огонь охватил деревянное летнее кафе

В дальневосточной столице сегодня ночью, 21 марта, загорелось летнее кафе. Сообщение об этом поступило в службу «01» Хабаровска в 00:24. Пожарные оказались на месте уже через шесть минут и сразу же приступили к тушению огня.

«Минувшей ночью загорелась деревянная постройка, приспособленная под летнее кафе, на улице Волочаевской. Зимой эта постройка не использовалась, людей внутри не было», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» специалист пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

По информации ведомства, всего над устранением последствий происшествия работали 12 человек личного состава 1 и 2-й пожарных частей краевого центра, также в спасении конструкции задействовали три автоцистерны. В 00:49 огонь удалось локализовать, а в 1:31 его полностью ликвидировали.

Спасатели завершили разбор места пожара и проливку деревянных конструкций, чтобы не допустить повторное возгорание. Площадь повреждений составила около 40 квадратных метров, погибших и пострадавших нет. Сейчас специалисты ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и других ведомств устанавливают материальный ущерб и причины воспламенения, а также ведут поиски виновного.