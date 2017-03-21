Ванинская администрация должна жителям посёлка общественную баню

Коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого суда оставила без изменения решение инстанции в Ванинском районе об обязательном наличии в посёлке банного комплекса. Исполнителем в данном случае выступает администрация населённого пункта. Местные чиновники не хотели строить баню для ванинцев и подали апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. Но в регионе решили, что она не обоснована.

История о постройке бани берёт свое начало в 2016 году. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», жители посёлка пожаловались в местную прокуратуру на отсутствие общественной помывочной. Правоохранители согласились, что это нарушает права граждан в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

«Прокурор Ванинского района обратился в суд с иском к администрации посёлка Ванино об обязании администрации городского поселения «Рабочий посёлок Ванино» создать условия для обеспечения жителей поселения услугами бытового (банного — прим. ред.) обслуживания. Проверкой установлено, что в посёлке по состоянию на 1 января 2016 года проживают 15 559 жителей, то есть для потребности населения посёлка Ванино необходимо наличие бани с количеством не менее 75 помывочных мест», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Ванинский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объёме и возложил на администрацию рабочего посёлка обязанность построить общественную баню. Для создания помывочной судья установил срок в шесть месяцев со дня вступления решения в законную силу. На данный момент чиновники проиграли в споре с прокуратурой и обязаны создать ванинцам условия для санитарно-эпидемиологического благополучия. Фактическое исполнение решения находится на контроле прокуратуры района.