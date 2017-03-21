Хабаровск стал 77-м в рейтинге городов с раздельным сбором мусора

Гринпис России проанализировал открытые данные более чем в 160 крупных городах страны с населением от 100 тысяч человек. Специалисты организации выяснили, сколько людей имеют доступ к раздельному сбору отходов, а также определили, где удобнее всего жить экологически ответственным гражданам. По итогам этого мониторинга Хабаровск оказался на 77-м месте в рейтинге крупных населённых пунктов, где налажена сортировка ТБО.

Экологи брали в расчёт стационарные контейнеры для сбора хотя бы одного вида вторсырья, доступные жителям круглосуточно. На основе полученных данных эксперты Гринпис составили рейтинг российских городов по доступности «мусорной» инфраструктуры. Выяснилось, что только у 2 % хабаровчан во дворах есть такие контейнеры. В таких же условиях находятся жители Ельца, Златоуста, Липецка, Новокузнецка, Стерлитамака и Уфы. Эти города расположились с 71-ой по 77-ую строчки рейтинга.

«В этом исследовании мы делали акцент именно на контейнерах для сбора вторсырья с круглосуточным доступом, потому что только при условии их наличия во дворах можно говорить об удобной для жителей инфраструктуре раздельного сбора. В нашей работе мы использовали информацию только из открытых источников, доступных каждому жителю России. Это значит, что любой человек может, как и мы, узнать, сколько контейнеров для раздельного сбора стоит в его городе. Результаты показали, что раздельный сбор в российских городах продолжает развиваться и существуют очень успешные и вдохновляющие примеры, на которые можно и нужно равняться», — озвучил координатор проекта токсической программы Гринпис России Александр Иванников.

Лидером по раздельному сбору твёрдых бытовых отходов стал Саранск — там 80 % горожан могут сдавать отходы раздельно рядом с домом. Москва заняла 40-е место: в столице России у 8 % жителей специальные контейнеры находятся в пешей доступности. На последних — 88-ой и 89-ой строчках — оказались Ульяновск и Чита, где доступ к раздельному сбору имеют 0,1 % населения. Об этом сообщили в пресс-службе Гринписа России.

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в дальневосточной столице скоро появятся новые контейнеры для раздельного сбора мусора. Их установят в различных районах города. При этом для продвижения таких технологий уже нашёлся инвестор. Об этом рассказал руководитель центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ Хабаровского края Владимир Сидоров.

Тем временем в Комсомольске проект раздельного сбора бытовых отходов пытаются внедрить уже два года. Полезная инициатива приживается не везде из-за протеста местных управляющих компаний. На базе у предпринимателя, который занимается селективным сбором отходов и его переработкой, до сих пор стоят десятки невостребованных эко-контейнеров. Их можно было бы установить уже во многих дворах, а вывоз ТБО осуществлять по звонку. Однако «управляйки» не хотят делить с кем-то ещё работу, за которую они получают деньги.

Власти Владивостока также заинтересованы в развитии проекта по раздельному сбору мусора на территории города, и уже не в первый раз ищут партнёров. Им предлагают заняться обустройством самих площадок с контейнерами, вывозом отходов и их «второй жизнью». Горожане быстро привыкают к современным контейнерам и системе раздельного сбора мусора, но предприниматели в свою очередь говорят о трудностях его переработки здесь же, в Приморском крае. В то же время некоторые приморцы умудряются зарабатывать миллионы на этом бизнесе — прокладывая себе прямой путь за решётку.