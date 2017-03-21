У хабаровчан есть повод купить билет на спектакль кукольного театра

Во всём мире 21 марта отмечают Международный день кукольника, или Международный день театра кукол. Идея этого праздника берёт начало в Магдебурге. В 2000 году известный деятель искусства Дживад Золфагарихо из Ирана предложил выделить особый день на очередном конгрессе международного союза деятелей театра кукол. Ещё через два года за событием закрепили конкретную дату и добавили её в календарь.





Стереотип о том, что кукольный театр — исключительно детское развлечение, сегодня развеян. Многие спектакли основаны на серьёзных, порой трагических произведениях. А за тем, как в руках умелых кукловодов оживают весёлые и грустные, добрые и злые герои, с интересом наблюдают не только малыши, но и взрослые.

Сегодня, в соответствии с традицией, кукольные театры мира выпускают премьеры или дают спектакли, которые больше всего полюбились зрителям. Присоединиться к международному празднику могут и хабаровчане.

Для этого достаточно купить билет на спектакль местного театра кукол. В дальневосточной столице это учреждение существовало с 20-х годов прошлого века, неоднократно закрывалось и создавалось заново. Нынешний театр существует с 1997 года, на его счету — более 40 постановок для детей и взрослых.