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Во вторник в Хабаровске солнечно и чуточку дымно

Во вторник в Хабаровске солнечно и чуточку дымно
Запах гари идёт из соседней ЕАО
сегодня, 08:20
Погода | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице сегодня, 21 марта, преимущественно ясная погода. Не исключена небольшая облачность в течение дня. Синоптики не прогнозируют осадков.

Солнечная погода радует и температурой воздуха. В утренние часы столбик термометра покажет отметку в -6...-4 градуса по Цельсию. Во второй половине дня потеплеет до +3...+5 градусов.

Воздушные массы движутся с северной стороны. Скорость ветра 3-8 метров в секунду. 


 

Жители краевого центра начали ощущать лёгкий запах дыма. Это — последствие пожаров в соседней Еврейской автономной области. На минувших выходных там выгорело несколько гектаров леса на трёх участках. В Хабаровском крае начало пожароопасного сезона прогнозируют только в апреле, но в связи с потеплением не исключено, что стихия выберет собственный график.

 
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