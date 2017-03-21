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Хабаровчан снова вовлекут в опыт по раздельному сбору мусора: РИА "Восток-Медиа"
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Хабаровчан снова вовлекут в опыт по раздельному сбору мусора

Хабаровчан снова вовлекут в опыт по раздельному сбору мусора
На этот раз он обречён на успех, уверены в "Народном фронте"
сегодня, 09:00
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В хабаровских дворах появятся новые контейнеры для раздельного сбора мусора. Их установят в различных районах города. При этом для продвижения таких технологий уже нашёлся инвестор. Об этом рассказал руководитель центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ Хабаровского края Владимир Сидоров.

«Организацией «ЖКХ-контроль» инициирован проект по установке контейнеров раздельного сбора на нескольких жилмассивах для того, чтобы апробировать новые технологии и посмотреть, насколько сегодня жители микрорайонов и многоквартирных домов будут платить меньше за вывоз мусора, как изменится экологическая обстановка. По нашему мнению, огромное количество отходов связано, прежде всего, с отсутствием раздельного сбора. Поскольку те самые компоненты, которые подлежат раздельному сбору, — стекло, бумага, пластик — обладают огромным объёмом. Поэтому происходит переполнение мусорных контейнеров», — сообщил он.

«Пробу пера» — проект по раздельному сбору стеклянной и алюминиевой тары — ещё в 2013 году запустил местный пивоваренный завод. Как писало тогда РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», компания установила по городу зелёные контейнеры, содержимое которых отправлялось сразу на сортировочный склад, а оттуда — частично обратно на предприятие, а частично на переработку.

Проект, поддержанный властями в Хабаровске и в Приморье, казался успешным. Однако в декабре 2016 года его оператор — «Хабаровскстеклотара» — заявил, что сворачивает программу из-за бездействия управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Как рассказал корреспонденту агентства региональный менеджер организации Станислав Дюлюков, за ёмкостями для отходов никто не следит, а также «управляйки» не передают заявки на их вывоз. Правда, фирма не стала ликвидировать деятельность полностью, а решила частично демонтировать контейнеры и расширить квалификацию в сторону сбора макулатуры.

Этот опыт — не единственный в Хабаровске, к нему в разное время подключались другие ведомства и предприятия, отдельные управляющие компании и ТСЖ. По данным движения  Гринпис России, в Хабаровске на июль 2016-го было установлено 455 контейнеров по сбору стекла, пластиковой тары, картона и бумаги. Также раздельные ёмкости для мусора в сентябре того же года установили местные экологи в рамках проекта «Чистые берега Амура».

Не совсем удачный опыт предприятия «Хабаровскстеклотара» активистов ОНФ не пугает. Они уверены, что их проект обречён на успех, поскольку к настоящему времени изменилось «мусорное» законодательство.

«К сожалению, в то время ещё не были приняты поправки в федеральное законодательство, регламентирующее такой сбор отходов. Сейчас они приняты уже. И все предпосылки для создания системы раздельного сбора сегодня есть на законодательном уровне. Осталось только довести их до реальных проектов», — поделился Владимир Сидоров.

Он добавил, что у управляющих компаний Хабаровска всё-таки есть понимание необходимости заниматься раздельным сбором мусора. Наиболее передовые из них, как минимум, ради позитивного имиджа у жильцов, включатся в проект. При новом подходе объёмы мусора будут сокращаться, вместе с этим снизится и стоимость утилизации ТБО. А если люди узнают, что в соседнем дворе меньше платят за вывоз мусора, тогда есть шанс, что и они станут абонентами таких «управляек».

 
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Комментарии
  • Пассажир  (сегодня, 09:37 )

    Это не совсем верная информация про «Хабаровскстеклотара». Когда у нас во дворе стоял контейнер под стекло и был переполнен, я лично по несколько раз звонила и просила вывезти. Компания обещала вывезти, но делала это очень редко, поэтому люди разочаровались и стали выбрасывать в общий мусор. Вообще это очень хорошая тема по раздельному сбору мусора. Хотелось бы чтобы быстрее это внедряли в Хабаровске.



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