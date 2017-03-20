Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Из-за стихийной свалки хабаровчане боятся выпускать детей гулять: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня вторник, 21 марта 2017 года, 16:09
Сергей Суковатый: две пересадки в Хабаровске — это нормально
Сергей Суковатый: две пересадки в Хабаровске — это нормально
Часть дороги до Находки отремонтируют до начала пляжного сезона
Часть дороги до Находки отремонтируют до начала пляжного сезона
В Хабаровске переименуют остановку "Топографический техникум"
В Хабаровске переименуют остановку "Топографический техникум"
Он вам не Димон: в Приморье поддержат борцов с коррупцией
Он вам не Димон: в Приморье поддержат борцов с коррупцией
Тигр и медведь уступили первенство таракану в снах хабаровчан
Тигр и медведь уступили первенство таракану в снах хабаровчан
Регионы:


Популярное
вчера, 20:10
Квест или развод: в Приморье скрывают владельца Camry за 1,5 миллиона
вчера, 18:35
Жителей Владивостока попросили не выходить на улицу
вчера, 19:05
Официально: в Приморье появился первый дилер "ЭРА-ГЛОНАСС"
сегодня, 13:45
Он вам не Димон: в Приморье поддержат борцов с коррупцией
вчера, 20:44
Студентка из Владивостока не смогла выиграть автомобиль BMW
вчера, 21:30
У полиции Владивостока нет денег на аренду помещений для сотрудников
сегодня, 12:35
По центру приморского города бегала перепуганная косуля
сегодня, 10:35
Чиновников в Приморье стало меньше, но получают они больше
вчера, 19:05
"Леруа Мерлен" на выходных "убило" ещё один участок улицы в Хабаровске
сегодня, 09:10
На приморский "Адмирал" выделят больше миллиарда рублей

Обсуждаемое
вчера, 20:10
59

Квест или развод: в Приморье скрывают владельца Camry за 1,5 миллиона
вчера, 18:35
11

Жителей Владивостока попросили не выходить на улицу
сегодня, 13:45
8

Он вам не Димон: в Приморье поддержат борцов с коррупцией
вчера, 19:05
5

Официально: в Приморье появился первый дилер "ЭРА-ГЛОНАСС"
вчера, 20:44
4

Студентка из Владивостока не смогла выиграть автомобиль BMW
сегодня, 14:50
4

Приморцы могут остаться без зарплаты и авто из-за долгов за тепло
вчера, 19:05
2

"Леруа Мерлен" на выходных "убило" ещё один участок улицы в Хабаровске
вчера, 21:30
2

У полиции Владивостока нет денег на аренду помещений для сотрудников
сегодня, 09:10
2

На приморский "Адмирал" выделят больше миллиарда рублей
сегодня, 09:40
2

Следствие: Митькин своровал 62,5 миллиона, предназначенных для детей
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
ВКонтакте запускает сервис переводов для сообществ сегодня, 12:33
ВКонтакте запускает сервис переводов для сообществ
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего 15.03.2017
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах 15.03.2017
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 298



Система Orphus

Из-за стихийной свалки хабаровчане боятся выпускать детей гулять

Из-за стихийной свалки хабаровчане боятся выпускать детей гулять
"Управляйка" игнорирует мусорные кучи и накопила 12 миллионов дебиторских долгов
вчера, 22:35
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 2

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровске жители дома по Амурскому бульвару, 13в пожаловались на свалку, которая образовалась на контейнерной площадке во дворе. Управляющая компания, которая обслуживает это и ряд соседних деревянных зданий, со слов людей, по несколько месяцев не вывозит мусор.


 

 

«Мы просим, чтобы к нам относились по-человечески. Мы и субботники тут сами проводим, и двери подъездные своими силами чиним. Сейчас грядёт лето, и это снова будет тихий ужас. Крысы у нас спокойно бегают. Иногда мы даже боимся выпускать на улицу своих детей, потому что крысы необъятных размеров. Сейчас снег сошёл, можете сами увидеть, что творится. Всё это на ногах разносится», — поделилась с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» жительница дома Татьяна Яковлева.


 

 

Ответственной за эту свалку, по данным комитета по управлению Кировским районом Хабаровска, является управляющая компания «Дом-сервис». У фирмы за различные нарушения законодательства уже накоплена 12-миллионная задолженность. Очередные штрафы она получит за разведённую помойку: от 1,5 тысячи рублей грозит руководителю компании, а юридическому лицу — от 50 тысяч.


 

 

«Данная управляющая организация не идёт на контакт с органами исполнительной власти. Мы пытаемся и через органы прокуратуры на них воздействовать — через природоохранную прокуратуру, через главное краевое управление лицензирования. Но тяжело это взаимодействие идёт, поскольку в связи с изменениями законодательства очень сильно ограничились полномочия наши», — рассказал начальник отдела ЖКХ комитета по управлению Кировским районом Антон Пятков, добавив, что сейчас местные власти намерены привлекать нарушителя к ответственности — как к административной, так и к дисциплинарной, вплоть до дисквалификации должностных лиц.


 

 

К решению проблемы подключились активисты Общероссийского народного фронта. Экологи-общественники зафиксировали габариты свалки, состав и состояние отходов, а также проверили, не «фонят» ли отходы.


 

 

«Особенно в период активного снеготаяния из тела свалки выходит так называемый фильтрат. Это вещества, которые содержат целый ряд химических элементов — тяжёлые металлы, нефтепродукты. Даже одна батарейка, которая выброшена на свалку, может загрязнить 10 квадратных метров почвы тяжёлыми металлами, из-за чего в дальнейшем рекультивировать эту почву будет очень тяжело», — объяснил руководитель центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ Хабаровского края Владимир Сидоров.


 

 

При этом в двухстах метрах от проблемной свалки расположена ещё и контейнерная площадка. С виду она неказистая, зато относительно чистая, мусора в контейнерах нет. Её обслуживает другая управляющая компания, которая исполняет свои обязанности добросовестно.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru