Из-за стихийной свалки хабаровчане боятся выпускать детей гулять

В Хабаровске жители дома по Амурскому бульвару, 13в пожаловались на свалку, которая образовалась на контейнерной площадке во дворе. Управляющая компания, которая обслуживает это и ряд соседних деревянных зданий, со слов людей, по несколько месяцев не вывозит мусор.









«Мы просим, чтобы к нам относились по-человечески. Мы и субботники тут сами проводим, и двери подъездные своими силами чиним. Сейчас грядёт лето, и это снова будет тихий ужас. Крысы у нас спокойно бегают. Иногда мы даже боимся выпускать на улицу своих детей, потому что крысы необъятных размеров. Сейчас снег сошёл, можете сами увидеть, что творится. Всё это на ногах разносится», — поделилась с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» жительница дома Татьяна Яковлева.









Ответственной за эту свалку, по данным комитета по управлению Кировским районом Хабаровска, является управляющая компания «Дом-сервис». У фирмы за различные нарушения законодательства уже накоплена 12-миллионная задолженность. Очередные штрафы она получит за разведённую помойку: от 1,5 тысячи рублей грозит руководителю компании, а юридическому лицу — от 50 тысяч.









«Данная управляющая организация не идёт на контакт с органами исполнительной власти. Мы пытаемся и через органы прокуратуры на них воздействовать — через природоохранную прокуратуру, через главное краевое управление лицензирования. Но тяжело это взаимодействие идёт, поскольку в связи с изменениями законодательства очень сильно ограничились полномочия наши», — рассказал начальник отдела ЖКХ комитета по управлению Кировским районом Антон Пятков, добавив, что сейчас местные власти намерены привлекать нарушителя к ответственности — как к административной, так и к дисциплинарной, вплоть до дисквалификации должностных лиц.









К решению проблемы подключились активисты Общероссийского народного фронта. Экологи-общественники зафиксировали габариты свалки, состав и состояние отходов, а также проверили, не «фонят» ли отходы.









«Особенно в период активного снеготаяния из тела свалки выходит так называемый фильтрат. Это вещества, которые содержат целый ряд химических элементов — тяжёлые металлы, нефтепродукты. Даже одна батарейка, которая выброшена на свалку, может загрязнить 10 квадратных метров почвы тяжёлыми металлами, из-за чего в дальнейшем рекультивировать эту почву будет очень тяжело», — объяснил руководитель центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ Хабаровского края Владимир Сидоров.









При этом в двухстах метрах от проблемной свалки расположена ещё и контейнерная площадка. С виду она неказистая, зато относительно чистая, мусора в контейнерах нет. Её обслуживает другая управляющая компания, которая исполняет свои обязанности добросовестно.