Автолюбители Хабаровска получили первые штрафы за грязные номера

Автолюбителям дальневосточной столицы за грязные регистрационные знаки грозит штраф. Инспекторы ГИБДД решили напомнить об этом хабаровчанам, выйдя на городские дороги. Водителям, которые нарушили правила, придётся заплатить за пыль и налёт на номерах машин по 500 рублей.

«В ходе контроля за движением было выявлено 12 нарушителей с грязными номерными знаками. Предусмотренный законом штраф, который придётся заплатить за это — 500 рублей. В такое время года мы напоминаем водителям, что за состоянием своих знаков нужно следить — грязь с них нужно счищать», — объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела пропаганды городской ГИБДД Антон Федотов.

Не забывают инспекторы ГИБДД и о водителях, которые нарушают более серьёзные правила. Как писало агентство, в минувшую пятницу стражи правопорядка провели рейд, в ходе которого поймали нескольких нетрезвых автолюбителей. Так, работница РЖД в состоянии опьянения сначала выехала на дорогу с односторонним движением и двинулась не в том направлении, а потом решила прокатиться по трамвайным путям, не предназначенным для движения машин. Этой же ночью четыре экипажа дорожно-патрульной службы и один гражданский автолюбитель совместными усилиями поймали после продолжительной погони нетрезвого водителя.