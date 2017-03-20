Ярмарка выходного дня в Хабаровском крае заработает в мае

В «белом доме» подписали соглашение о сотрудничестве между комитетом потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности местного правительства и ООО «ВМК Капитал» — управляющим партнёром торгового центра «Экодом». В мае на его площадке вновь откроется самая крупная в крае ярмарка выходного дня. Там аграрии региона смогут по доступным ценам реализовывать свежую продукцию.

Для сельхозпроизводителей выделят 137 торговых мест. Ярмарочные ряды разместятся на двух площадках. Первая расположится на улице, вдоль парковочной зоны по улице Ленинградской. Там будут продавать овощи, фрукты, дикоросы, мёд, саженцы и прочую продукцию, не требующую хранения в холодильных витринах. Вторую площадку оборудуют внутри центра «Экодом». На ней можно будет торговать мясными, рыбными, колбасными и молочными изделиями. Такое разделение локаций ярмарки требуется для полного соблюдения санитарных норм.

«Экодом» обязуется предоставить фермерам необходимое оборудование, обеспечить электроснабжение, вывоз ТБО, уборку и охрану, — отметил председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства Хабаровского края Николай Крецу. — На территории центра размещена государственная ветлаборатория. Её специалисты проконтролируют качество выставленных продуктов. В общем, организаторы сделают всё, чтобы создать комфорт как для покупателей, так и для продавцов».

Поучаствовать в ярмарке смогут фермерские хозяйства и сельхозпроизводители региона. Подать заявку можно уже сегодня в администрациях муниципальных районов. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», с июля 2016 года ярмарка выходного дня сменила место «прописки». Для покупателей и продавцов на площадке ТЦ «Экодом» создали более комфортные условия, чем на территории перед Дальневосточной государственной академией физической культуры. В новой зоне размещения есть просторная парковка и лаборатория, где можно подтвердить качество продукции. Прошлой зимой ярмарка работала также в павильоне № 16 международного торгового центра «Выборгский».