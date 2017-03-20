Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Ярмарка выходного дня в Хабаровском крае заработает в мае: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня вторник, 21 марта 2017 года, 16:10
Сергей Суковатый: две пересадки в Хабаровске — это нормально
Сергей Суковатый: две пересадки в Хабаровске — это нормально
Часть дороги до Находки отремонтируют до начала пляжного сезона
Часть дороги до Находки отремонтируют до начала пляжного сезона
В Хабаровске переименуют остановку "Топографический техникум"
В Хабаровске переименуют остановку "Топографический техникум"
Он вам не Димон: в Приморье поддержат борцов с коррупцией
Он вам не Димон: в Приморье поддержат борцов с коррупцией
Тигр и медведь уступили первенство таракану в снах хабаровчан
Тигр и медведь уступили первенство таракану в снах хабаровчан
Регионы:


Популярное
вчера, 20:10
Квест или развод: в Приморье скрывают владельца Camry за 1,5 миллиона
вчера, 18:35
Жителей Владивостока попросили не выходить на улицу
вчера, 19:05
Официально: в Приморье появился первый дилер "ЭРА-ГЛОНАСС"
сегодня, 13:45
Он вам не Димон: в Приморье поддержат борцов с коррупцией
вчера, 20:44
Студентка из Владивостока не смогла выиграть автомобиль BMW
вчера, 21:30
У полиции Владивостока нет денег на аренду помещений для сотрудников
сегодня, 12:35
По центру приморского города бегала перепуганная косуля
сегодня, 10:35
Чиновников в Приморье стало меньше, но получают они больше
вчера, 19:05
"Леруа Мерлен" на выходных "убило" ещё один участок улицы в Хабаровске
сегодня, 09:10
На приморский "Адмирал" выделят больше миллиарда рублей

Обсуждаемое
вчера, 20:10
59

Квест или развод: в Приморье скрывают владельца Camry за 1,5 миллиона
вчера, 18:35
11

Жителей Владивостока попросили не выходить на улицу
сегодня, 13:45
8

Он вам не Димон: в Приморье поддержат борцов с коррупцией
вчера, 19:05
5

Официально: в Приморье появился первый дилер "ЭРА-ГЛОНАСС"
вчера, 20:44
4

Студентка из Владивостока не смогла выиграть автомобиль BMW
сегодня, 14:50
4

Приморцы могут остаться без зарплаты и авто из-за долгов за тепло
вчера, 19:05
2

"Леруа Мерлен" на выходных "убило" ещё один участок улицы в Хабаровске
вчера, 21:30
2

У полиции Владивостока нет денег на аренду помещений для сотрудников
сегодня, 09:10
2

На приморский "Адмирал" выделят больше миллиарда рублей
сегодня, 09:40
2

Следствие: Митькин своровал 62,5 миллиона, предназначенных для детей
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
ВКонтакте запускает сервис переводов для сообществ сегодня, 12:33
ВКонтакте запускает сервис переводов для сообществ
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего 15.03.2017
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах 15.03.2017
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 298



Система Orphus

Ярмарка выходного дня в Хабаровском крае заработает в мае

Ярмарка выходного дня в Хабаровском крае заработает в мае
Площадки для фермеров предоставит ТЦ "Экодом"
вчера, 17:35
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

В «белом доме» подписали соглашение о сотрудничестве между комитетом потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности местного правительства и ООО «ВМК Капитал» — управляющим партнёром торгового центра «Экодом». В мае на его площадке вновь откроется самая крупная в крае ярмарка выходного дня. Там аграрии региона смогут по доступным ценам реализовывать свежую продукцию.

Для сельхозпроизводителей выделят 137 торговых мест. Ярмарочные ряды разместятся на двух площадках. Первая расположится на улице, вдоль парковочной зоны по улице Ленинградской. Там будут продавать овощи, фрукты, дикоросы, мёд, саженцы и прочую продукцию, не требующую хранения в холодильных витринах. Вторую площадку оборудуют внутри центра «Экодом». На ней можно будет торговать мясными, рыбными, колбасными и молочными изделиями. Такое разделение локаций ярмарки требуется для полного соблюдения санитарных норм.

«Экодом» обязуется предоставить фермерам необходимое оборудование, обеспечить электроснабжение, вывоз ТБО, уборку и охрану, — отметил председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства Хабаровского края Николай Крецу. — На территории центра размещена государственная ветлаборатория. Её специалисты проконтролируют качество выставленных продуктов. В общем, организаторы сделают всё, чтобы создать комфорт как для покупателей, так и для продавцов».

Поучаствовать в ярмарке смогут фермерские хозяйства и сельхозпроизводители региона. Подать заявку можно уже сегодня в администрациях муниципальных районов. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», с июля 2016 года ярмарка выходного дня сменила место «прописки». Для покупателей и продавцов на площадке ТЦ «Экодом» создали более комфортные условия, чем на территории перед Дальневосточной государственной академией физической культуры. В новой зоне размещения есть просторная парковка и лаборатория, где можно подтвердить качество продукции. Прошлой зимой ярмарка работала также в павильоне № 16 международного торгового центра «Выборгский».

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru