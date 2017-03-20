Хабаровские кикбоксеры стали лучшими на Дальнем Востоке

В дальневосточной столице завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт». В соревнованиях приняли участие около 150 сильнейших спортсменов из шести регионов ДФО. Больше всего участников привезла сборная Приморского края — 57 человек. Немного уступила ей по численности команда хозяев. Также за медали боролись спортсмены Республики Саха (Якутия), Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областей.













Победители состязаний автоматически получили путёвку на чемпионат и первенство России, которые пройдут в апреле в Москве. По словам президента дальневосточной федерации кикбоксинга Сергея Ромашкова, в разделе «фулл-контакт» в сборную федерального округа наберут больше участников, чем в других разделах этого вида спорта.













Обычно в состав команд в дисциплинах кикбоксинга входят разные спортсмены, но есть и уникумы. Так, хабаровчанин Тарас Портнов выступает в трёх разделах кикбоксинга. Помимо «фулл-контакта» он также участвует в соревнованиях по «лоу-кику» и «К-1». В прошлом году Портнов уже становился победителем первенства ДФО.





В этом году хабаровчанин подтвердил свой статус фаворита соревнований.



«В финале противник попался техничный, очень непростой. Победил его за счёт мастерства и опыта, старался действовать в схожей с ним манере. В прошлом году на первенстве России я проиграл в полуфинале, там попался сильный соперник с Забайкальска, в этот раз уже настроен на победу. Сейчас буду работать над выносливостью, чтобы хватало «дыхалки» на бой», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» победитель первенства ДФО по кикбоксингу Тарас Портнов.













Спортсмены Хабаровского края стали обладателями двенадцати медалей высшей пробы. В самой младшей возрастной группе победителями стали Алина Сорока, Антон Асташков и его тёзка — Антон Черкасов. Среди юношей и девушек в возрасте 15-16 лет обладателями золотых наград стали Евгения Помазкина, Тарас Портнов, Богдан Зыков, Владимир Шаповалов, Матвей Еврасов. Павел Куклин, Кирилл Кочетков и Семен Буров выиграли соревнования среди юниоров 17-18 лет, а Николай Глушков стал победителем чемпионата Дальневосточного федерального округа.