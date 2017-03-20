Хабаровские кикбоксеры стали лучшими на Дальнем Востоке

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На чемпионате и первенстве региона спортсмены завоевали 34 медали
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
В дальневосточной столице завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт». В соревнованиях приняли участие около 150 сильнейших спортсменов из шести регионов ДФО. Больше всего участников привезла сборная Приморского края — 57 человек. Немного уступила ей по численности команда хозяев. Также за медали боролись спортсмены Республики Саха (Якутия), Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областей.
Победители состязаний автоматически получили путёвку на чемпионат и первенство России, которые пройдут в апреле в Москве. По словам президента дальневосточной федерации кикбоксинга Сергея Ромашкова, в разделе «фулл-контакт» в сборную федерального округа наберут больше участников, чем в других разделах этого вида спорта.
Обычно в состав команд в дисциплинах кикбоксинга входят разные спортсмены, но есть и уникумы. Так, хабаровчанин Тарас Портнов выступает в трёх разделах кикбоксинга. Помимо «фулл-контакта» он также участвует в соревнованиях по «лоу-кику» и «К-1». В прошлом году Портнов уже становился победителем первенства ДФО.
В этом году хабаровчанин подтвердил свой статус фаворита соревнований.
Спортсмены Хабаровского края стали обладателями двенадцати медалей высшей пробы. В самой младшей возрастной группе победителями стали Алина Сорока, Антон Асташков и его тёзка — Антон Черкасов. Среди юношей и девушек в возрасте 15-16 лет обладателями золотых наград стали Евгения Помазкина, Тарас Портнов, Богдан Зыков, Владимир Шаповалов, Матвей Еврасов. Павел Куклин, Кирилл Кочетков и Семен Буров выиграли соревнования среди юниоров 17-18 лет, а Николай Глушков стал победителем чемпионата Дальневосточного федерального округа.