В Хабаровске арендатор жилья сдал квартиру в обход собственника

Житель дальневосточной столицы попался на надувательстве: он сам арендовал жильё, а потом сдал его другому человеку. Хабаровчанин попросил у нового съёмщика задаток, а после того, как получил деньги, благополучно скрылся, перестав отвечать на звонки.

В городской отдел полиции за помощью обратился молодой хабаровчанин, который пострадал от этой мошеннической схемы. Потерпевший решил снять квартиру и увидел на световой опоре объявление с подходящим вариантом. Автор текста предлагал в аренду жильё недалеко от центра города по сходной цене. Мужчина, который ответил по указанному телефону, представился собственником квартиры.

«Владелец» сказал, что квартира пользуется спросом, и предложил внести авансовый платёж — восемь тысяч рублей. Молодой человек передал ему деньги, а когда вселился, понял, что имел дело с таким же арендатором, как он сам. Злоумышленник отключил мобильный телефон, дозвониться до него было невозможно.

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Им оказался 43-летний местный житель. По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, раньше у злоумышленника была судимость за разбой и небрежное хранение огнестрельного оружия. Похищенные у потерпевшего деньги фигурант успел потратить.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее сообщало о других преступлениях в съёмном жилье. Так, жительница Комсомольска-на-Амуре обчистила квартиру, в которой снимала комнату. Женщина вынесла оттуда чужие вещи и бытовую технику. А в дальневосточной столице арендатор квартиры вывез из чужого жилья мебель и бытовую технику. Исчезли кухонный гарнитур, угловой диван, шкафы в прихожей, телевизор. Из кухни унесли холодильник, стиральную машину и газовую плиту.