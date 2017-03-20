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Хабаровчанина заподозрили в травле собак средь бела дня

Хабаровчанина заподозрили в травле собак средь бела дня
Жительница города засняла прохожего, который раскидывал на землю неизвестное вещество
вчера, 16:10
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"; видео: паблик "Типичный Хабаровск" в соцсети "ВКонтакте"

В дальневосточной столицы случайные прохожие заподозрили мужчину в травле собак. Неизвестного увидела хабаровчанка, которая прогуливалась по улице со своим ребёнком в коляске, а также с собакой. По её словам, горожанин раскладывал на земле неизвестное вещество.

«Мужчина только что на остановке Речной вокзал что-то кидал на снег! Мы стояли и долго наблюдали за ним. Причем так тщательно что то выбирал из пакетика и клал на снег! Несколько раз! А потом спешным шагом поспешил уйти! Я с коляской еле его догнала! Очень похоже на травлю собак», — написала жительница города Анастасия Волкова в паблик «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Девушка прислала администраторам группы видео, на котором запечатлела подозреваемого. Прохожий не стал отрицать, что разбрасывал что-то на снегу, но на конкретные вопросы не дал прямого ответа.

«А какая разница?» — спросил он девушку, а затем произнёс: «Гранаты кидал».

В комментариях к записи жители Хабаровска осудили и смелую мать, которая с ребёнком отправилась расспрашивать подозрительного мужчину, и самого горожанина.

«Ну значит девушка уверена в себе!Откуда Вы знаете?Может она мастер спорта по боксу..Она защищает своего питомца,и хотя бы что-то предприняла,а не заткнула язык,как это сделали бы многие...» — прокомментировала пользователь «ВКонтакте» Валюша Соломоненко.

«А где видео про то, как он на снег разбрасывает? Доказательств нет, зато к человеку прикапываемся», — спросила Екатерина Кирилловна.

«А давайте бездоказательно заклеймим его догхантером и устроим интернет травлю?» — написал Вячеслав Легков.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» неоднократно писало о деятельности так называемых догхантеров в краевом центре. Этой зимой такие случаи зафиксировали в Индустриальном районе дальневосточной столицы и на Пятой Площадке. В феврале жителей города обеспокоило появление розового вещества на снегу. Панику они подняли в социальных сетях. Экспертиза показала, что неизвестный порошок оказался неопасным.

 
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