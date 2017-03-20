Комиссия не нашла на прилавках Хабаровска бутылок с опасным молоком

Стафилококк будут искать у производителя продукции "Мой сосед корова"

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю по поручению управления Россельхознадзора мониторит продукцию «Мой сосед корова» от производителя ООО «Смидовичи». Как сообщало ранее РИА «Восток-Медиа», 17 марта в партии вышеуказанного молока лаборанты Хабаровской краевой ветеринарной лаборатории обнаружили бактерии золотистого стафилококка. В этот же день во все ведомства Еврейской автономной области, связанные с потребительским рынком, краевые специалисты направили поручения о проведении проверки на заводе ООО «Смидовичи».

Чтобы узнать источник заражения, необходимо исследовать каждый этап производства: от сырья и его происхождения до обработки тары.

«В отношении производителя молочной продукции управлением Роспотребнадзора по ЕАО возбуждено административное расследование. Проведён отбор проб для лабораторных исследований», — сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Комиссия не нашла в торговых точках Хабаровского края молоко торговой марки «Мой сосед корова» с датой выработки 28 февраля 2017 года — именно в пробах этой партии обнаружили патогенные микроорганизмы. Жалобы от покупателей не поступали. Случаев инфекционных заболеваний, связанных с употреблением молока «Мой сосед корова», на территории региона также не зарегистрировано.