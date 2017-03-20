Работник железной дороги из Хабаровска обокрал пассажира поезда

В дальневосточной столице задержали работника железной дороги, которого подозревают в краже дорогостоящего смартфона. Мобильный телефон стоимость 50 тысяч рублей мужчина увидел у пассажира поезда Чегдомын — Хабаровск и присвоил себе, пока тот спал.

Потерпевший пошёл с заявлением в линейный отдел МВД России на станции Уссурийск. Стражи правопорядка установили местонахождение гаджета в столице Дальнего Востока. Там злоумышленника с чужим мобильным телефоном задержали сотрудники уголовного розыска управления на транспорте МВД России по ДФО. По информации пресс-службы ведомства, оказалось, что устройство присвоил себе 40-летний работник железной дороги, проживающий в краевой столице.

Сейчас правоохранители решают вопрос, возбуждать ли в отношении задержанного уголовное дело по статье «Кража». Если его всё-таки заведут, злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало об аналогичном случае. Студент одного из образовательных учреждений города украл из кармана куртки спящего пассажира мобильный телефон. Инцидент произошёл в поезде с сообщением Нерюнгри — Хабаровск, 17-летнего нарушителя задержали в конечном пункте. Раньше парня уже привлекали к ответственности за совершение имущественного преступления. Свою вину в похищении гаджета он признал полностью.