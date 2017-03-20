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Андрей Гордеев о поражении "СКА-Хабаровска": больше виноваты мы сами: РИА "Восток-Медиа"
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Андрей Гордеев о поражении "СКА-Хабаровска": больше виноваты мы сами

Андрей Гордеев о поражении "СКА-Хабаровска": больше виноваты мы сами
Наставник "армейцев" отметил, что матч получился сложным
сегодня, 11:50
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Главный тренер футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Андрей Гордеев прокомментировал игру своих подопечных в Ярославле. Как писало РИА «Восток-Медиа», накануне «красно-синие» уступили местному «Шиннику» со счётом 0:1. Соперники хабаровчан забили гол в первом тайме. По мнению наставника «армейцев», на исход матча повлияли многие нюансы, но в первую очередь за такой результат отвечают сами игроки.

«Два разных тайма, на мой взгляд, получилось. Я думаю, что в этом поражении больше виноваты мы сами. Слишком много предпосылок мы создали для таких быстрых атак. «Шинник» любит очень круто атаковать, любит быстро выбегать, мы говорили об этом, разбирали, показывали. Когда во втором тайме мы перестроились — были посильней, скажем так. В итоге — досадное поражение и, я думаю, мы не совсем не заслуживали такого исхода. Больше, наверное, склонялись к ничьей — это был бы более подходящий к этой игре результат. Но проиграли. Мы, конечно, разочарованы этим результатом, но продолжается гонка, продолжается чемпионат, поэтому будем прикладывать все силы к тому, чтобы выполнить задачи, поставленные перед нами. Ещё раз говорю — сложный матч получился. Знали, что будет очень много борьбы. Знали, что поле для нас не совсем подходящее, потому что мы тренируемся на искусственном газоне. Много нюансов было и, когда мы к ним привыкли, к сожалению, уже проигрывали. Несмотря на то, что перехватили игру, создали какие-то моменты, не смогли забить», — озвучил Гордеев на послематчевой пресс-конференции в Ярославле.

В свою очередь, главный тренер «Шинника» Александр Побегалов рассказал, что дал своей команде установку на простую игру, и его подопечным это удалось.

«Упростить футбол, но не до безобразия — мы так договаривались. И действительно, в первом тайме 4-5 достаточно быстрых атак из-под нашей, в общем, качественной обороны, у нас получились. Не получилось до конца их реализовать, но это уже второй вопрос. А вот то, что мы договаривались однозначно снять напряжение за счёт умелых и выдержанных единоборств — здесь такой момент, что и мастерство атакующих индивидуальных игроков СКА, и наше желание не позволить развивать и обострять атаки привело к такому количеству противостояний. Но, слава Богу, обошлось. Стандартное положение — это сильное качество «СКА-Энергии». Мы об этом, в принципе, говорили: снизить давление на наши ворота за счёт стандартных положений в виде забросов на Булию (Эдуард Булия, нападающий ФК «СКА-Хабаровск» — прим. ред.), который в первом тайме переигрывал Кирилла Гоцука (защитник ФК «Шинник» — прим. ред.). Во втором тайме мы внесли правки и, в общем, справились», — резюмировал Побегалов.

 
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