В электротранспорте Хабаровска повысилась стоимость проезда

Хабаровчане заметили рост цены на городском электрическом транспорте — кондукторы стали выдавать билеты стоимостью 23 рубля. Повышение произошло по решению руководства хабаровского ТТУ. Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», специалисты трамвайно-тролейбусного управления изучали цены на перевозки автобусами по тем маршрутам, которые перекликаются с путём следования электротранспорта. Право повысить стоимость проезда до 23 рублей у предприятия имелось ещё с мая 2016 года, в соответствии с решением комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края. Однако плату удерживали на уровне 22 рублей, чтобы сохранить конкурентноспособность, как на многих автобусных линиях.

«Сейчас, когда стоимость проезда стала повышаться у коммерческих перевозчиков на различных маршрутах, мы воспользовались нашим правом — поднять стоимость проезда на 1 рубль. Во всех троллейбусах и трамваях ещё за неделю мы развесили объявления с указанием, что с 20 числа повысится стоимость проезда, до 23 рублей. За неделю мы проинформировали, это наше право», — объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» исполнительный директор МУП «Трамвайно-троллейбусное управление» Николай Илющенко.

Ранее агентство писало о том, что на маршрутах № 17, 35, 49, 54 и 88 стоимость поездки выросла до 25 рублей ещё 10 марта. В конце прошлой недели хабаровчане заметили рост цен на 56-м маршруте — теперь передвижение с его помощью обойдётся в 23 рубля. По словам перевозчиков, на эти меры их вынудила пойти забота о безопасности пассажиров.