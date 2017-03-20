"Газпром": называть нас источником зловония в Хабаровске — это абсурд

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» считает недостоверной информацию о том, что источник зловония в Хабаровске, на который жалуются горожане, находится в зоне их ответственности. Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», сообщение об этом появилось на официальном сайте администрации дальневосточной столицы. Пресс-служба мэрии, в свою очередь, ссылалась на результаты многочисленных проверок и Хабаровскую межрайонную природоохранную прокуратуру — надзорное ведомство настроено привлечь предприятие к административной ответственности. «Газпром» назвал заявление не соответствующим действительности.

«Называть наше предприятие источником зловония в городе Хабаровске — это абсурд. Мы готовы к ежесуточному мониторингу окружающей среды на нашей территории контролирующими органами на предмет содержания углеводородов в воздухе. Уверен, что эта мера могла бы успокоить хабаровчан и помочь в дальнейшем определении истинной причины экологических происшествий, регулярно имеющих место быть в этом районе», — рассказал заместитель генерального директора — главный инженер АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Андрей Лобанов.

Представители корпорации утверждают, что метан и углеводороды классифицируются как горючие, а не токсичные и отравляющие газы. Кроме того, при смешивании с окружающим воздухом эти газы образовывают взрывоопасную смесь.

«В связи с этим компания имеет жёсткую систему нормирования выбросов и не может осуществлять большой их объём для соблюдения довзрывных концентраций газовоздушной смеси. Для обеспечения дополнительных мер безопасности на производстве постоянно проводится мониторинг содержания СУГ и метана в окружающем воздухе», — говорится в сообщении пресс-службы «Газпрома».

По информации, которую предоставило предприятие, для обеспечения безопасности на производстве проектом предусмотрены свеча и линия сброса паровой фазы горючих газов для их последующей утилизации на факельной установке Хабаровского НПЗ. Однако нефтеперерабатывающее предприятие в одностороннем порядке прекратило приём газа на сжигание, и в связи с этим «Газпром» вынужден был временно организовать технологические сбросы паровой фазы сжиженных углеводородных газов в соответствии с разрешением, выданным Росприроднадзором.

С января по февраль 2017 года специалисты Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды регулярно замеряли наличие вредных веществ в окружающем воздухе Хабаровска. Наличие ароматических углеводородов установили в районе значений нормы предельно допустимой концентрации. Содержание диоксида азота было превышено только в районе нефтеперерабатывающего производства.

В марте на предприятии АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» сделали внеплановый замер на газонаполнительной станции — при этом присутствовали представители природоохранной прокуратуры и Ростехнадзора. Углеводородов и метана в воздухе не обнаружили. Вместе с тем, представители надзорных органов отметили наличие в воздухе постороннего запаха, который усиливался по мере приближения к границе раздела территорий двух промышленных предприятий.