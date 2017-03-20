В Хабаровске перевозчики пошли в полицию из-за мошенничества

В дальневосточной столице коммерческие перевозчики объяснили текущую ситуацию на местном рынке и рост цен на проезд. По их словам, предпринимателям не дают нормально работать люди, которые проиграли конкурс, а председателя Ассоциации пассажирских перевозчиков сейчас хотят привлечь к уголовной ответственности за мошенничество.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», муниципальные и коммерческие перевозчики сначала опровергли информацию о том, что с 15 марта повысят цену на проезд до 25 рублей. Сообщалось, что стоимость билета вырастет только к лету, и лишь у некоторых предпринимателей. Однако с 10 марта на маршрутах № 17, 35, 49, 54 и 88 цена поездки выросла, а позже к ним присоединился № 56. По словам перевозчиков, на эти меры их вынудил пойти целый ряд причин.

«После того, как мы узнали, что нас тут будут всех штрафовать на ровном месте, и ещё УФАС запросило сведения о доходах на маршрутах, то это такой звоночек, который очень сильно повлиял на это повышение. Люди решили, что, раз уж нас будут штрафовать, то что мы уже будем стесняться-то, — объяснил корреспонденту агентства директор Независимого союза пассажирских перевозчиков Валентин Шадуя. — УФАС получает жалобы от проигравших, которые заявляют, что, вот, не хватает в автобусах малой вместимости пандусов для инвалидов-колясочников. Как они должны там поместиться — вопрос к тем, кто это разрабатывал. Попросту выигравшим людям мешают работать. Мы надеемся на благоразумие УФАС, ведём с ними диалог. Я думаю, что благоразумие восторжествует».

Новые автобусы должны были появиться на дорогах города через 60 дней после объявления результатов конкурса перевозчиков. Однако на деле у предпринимателей было всего 20 дней: из-за того, что проигравшие пытались обжаловать результаты состязания, выдача на руки бизнесменам всех документов затянулась. А без гарантий работы на маршруте многие не хотели закупать новые единицы транспорта.

«После конкурса в суды полетели иски тех людей, кто проиграл. И эта волна судов накрыла всю эту деятельность. В итоге нашей компании, например, выдали свидетельства только за 20 дней до выхода. И за эти 20 дней мы должны были получить кредит в банке, заключить договор с поставщиком, привезти автобусы, их оборудовать и выпустить на линию. Прямо скажем, просто нереально. Тем не менее, мы умудрились это сделать с небольшим опозданием — сутками крутились-вертелись. Хуже обстоит дело с другими членами Ассоциации, которыми заявлено, к примеру, привезти 10 автобусов, 20. У них есть деньги, но они боятся такой ситуации, что они их сейчас купят, вложатся, а ввиду того, что по срокам они уже опоздали, УФАС возьмёт и отменит (снимет перевозчика с маршрута — прим. ред.). И куда они пойдут с этими автобусами? Хорошо бы было, если бы эти две стороны, два мнения пришли к общему соглашению. Тогда и людям было бы легче выполнить свои обязательства, и хабаровчане получили бы новые автобусы, наконец-то. От этих затянувшихся споров не выигрывают люди, что самое неприятное», — рассказал Валентин Шадуя.

Конкурс перевозчиков, который прошёл в Хабаровске прошлым летом, стал первым за многие годы. По словам индивидуального предпринимателя Елены Шадуя, его не было около десятка лет. Когда в краевом центре стало известно о Федеральном законе № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», многие захотели, чтобы конкурс перевозчиков не состоялся. Оказать содействие в этом вопросе обещала председатель правления Ассоциации пассажирских перевозчиков Хабаровска Светлана Тремасова. Согласно заявлениям, поданным в полицию, с троих предпринимателей она собрала по 2 500 рублей за каждую единицу транспорта — якобы на оплату услуг адвоката, который помог бы не допустить проведение конкурса. Через некоторое время федеральный закон приняли, и избежать состязания уже было невозможно, но деньги бизнесменам никто не вернул.

«При этом какого-либо договора Тремасова С. Н. и Комаров С. Н. со мной не заключили, приходного ордена в получении денежных средств не выдавали, о расходовании данных денежных средств для разрешения вопроса, связанного с проведением конкурса, впоследствии не отчитывались», — написала в заявлении в полицию предприниматель Лариса Ахмедова.

«Предприниматели не раз по телефону и лично обращались к Тремасовой С. Н. и Комарову С. Н. (учредитель — прим. ред.) с просьбой вернуть переданные им денежные средства, однако им сообщалось, что переданные денежные средства ушли по назначению, и что они не планируют их возвращать», — сказано в документе за подписью Валентина Шадуи.

Директор Ассоциации «Независимый союз пассажирских перевозчиков» подал заявления в городскую и краевую прокуратуры, региональные управления Следкома и министерства юстиции. Также Лариса Ахмедова, Николай Бертонас и Виталий Артамонов подали заявления в полицию о возбуждении уголовного дела, где их уже рассмотрели.





«Назначена доследственная проверка, её проводят сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Хабаровску. Будет истребована необходимая документация, которая должна дать объективную картину произошедшего», — объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший специалист группы по связям со СМИ городского управления МВД России Кирилл Блинов.

Сама Светлана Тремасова отрицает факт сбора денег с перевозчиков. Она предполагает, что так предприниматели, которые подверглись проверкам со стороны УФАС, пытаются избежать их. Сейчас в судах она стоит на стороне бизнесменов, проигравших в летнем конкурсе, и защищает их интересы.

«Это абсолютный бред, никаких денег я не собирала. От правоохранительных органов мне никаких сведений не поступало, поэтому мне сложно это комментировать. Возможно, это действия, направленные на то, чтобы меня остановить. Были такие обращения ко мне, мол, прекратите им помогать. Если эта информация будет и дальше распространяться, я буду оставлять за собой право обращаться в суд для защиты чести и достоинства личности», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Светлана Тремасова.

В затянувшихся взаимных претензиях и судебных процессах между перевозчиками страдают хабаровчане, которым обещали обновлённый автопарк ещё летом. Как считает индивидуальный предприниматель Елена Шадуя, Федеральный закон № 220-ФЗ разрабатывался не для штрафования бизнесменов, а для возникновения здоровой конкуренции и улучшения условий, в которых люди «путешествуют» по городу. По словам участников рынка, документ свежий, и возникает немало спорных ситуаций, поскольку контролирующие и надзорные органы до сих пор только знакомятся с его применением.





«Перед всеми стояла задача на 2016 год — вносить изменения в соответствии с реалиями. У нас появляются автобусы низкопольные, а где инфраструктура для этих автобусов? Заехать на сегодняшний день в автобус с низким полом на улице Калинина, где автобусная остановка высоченная… Как можно на коляске с этого постамента заехать в этот низкопольный автобус? Поэтому закон нужно постепенно, планомерно изменять, а не штрафовать перевозчиков за малейшие недоработки», — высказалась Елена Шадуя.