В Хабаровске остались без воды четыре жилых дома и школа

В трёх зданиях отключили холодную воду, а в двух — горячую

Сегодня утром, 20 марта, в нескольких жилых зданиях дальневосточной столицы, а также в школе «Открытие» отключили воду. Образовательное учреждение, расположенное на улице Ургальской, 8, а также пятиэтажка на Ургальской, 14 и дом на Световой, 2 вынуждены обходиться лишь кипятком. Холодную воду там перекрыли из-за течи. На улицах Сергеевской, 8 и Ленина, 44 ситуация обратная — там из-за порыва не работают «горячие» краны.

По данным Единой городской диспетчерской службы, в 53 зданиях Хабаровска сейчас не работают лифты. Накануне, 19 марта, 26 единиц техники предприятий благоустройства занимались уборкой дорог в городе, ещё 16 машин вышло в ночную смену. За минувшие сутки вывезли 610 кубометров снега, на улицы высыпали 22 тонны песчано-соляной смеси и реагента.

В краевом центре с воскресенья по утро понедельника произошло 27 дорожно-транспортных происшествий. Зафиксировано два возгорания. Скорую помощь вызвали 825 человек. Сегодня утром на маршруты вышло 650 единиц общественного транспорта: 40 трамваев, 21 троллейбус и 590 автобусов.