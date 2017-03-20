В понедельник в Хабаровске станет ещё теплее

В дальневосточной столице сегодня, 20 марта, преимущественно солнечный день. Временами возможна небольшая облачность. По прогнозам Дальневосточного УГМС, в Хабаровске сегодня не ожидается осадков.





Температура воздуха в утренние часы составит -6…-2 градуса по Цельсию. После обеда в городе потеплеет до +4…+6 градусов.





Воздушные массы движутся с юго-запада. Скорость ветра сегодня составит 3-8 метров в секунду.