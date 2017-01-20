Вячеславу Шпорту пообещали наладить экологическую обстановку в Ванино

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в Москве встретился с председателем совета директоров промышленного холдинга «Мечел», уголь которого преимущественно переваливается в ОАО «Порт Ванино». С Игорем Зюзиным глава региона обсудил вопросы экологической безопасности на предприятии и планы его дальнейшего развития.

Стороны договорились, что в порту построят заградительные сооружения на площадках хранения угля, усилят работы по выполнению природоохранных требований и мониторингу состояния окружающей среды. По информации пресс-службы краевого правительства, Игорь Зюзин пообещал, что ОАО «Порт Ванино» продолжит модернизировать предприятие, внедрять передовые технологии по повышению экологической безопасности на подобных объектах. Компания уже проанализировала опыт работы портов в Республике Корея.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» неоднократно писало об экологических проблемах, связанных с деятельностью ванинского порта. Первоначально организовать масштабную проверку на побережье Татарского пролива Хабаровского края потребовали активисты местного штаба ОНФ. Тогда жители посёлка не смогли найти управу на руководство предприятия, поэтому обратились к общественникам. В ходе проверки инспекторы нашли множество нарушений, в связи с чем её материалы направили в следственные органы.

Дальневосточная транспортная прокуратура настаивала на возбуждении уголовного дела против руководства ОАО «Ванинский морской торговый порт» — за загрязнение окружающей среды вредными выбросами. После этого перевалку угля с высоким пылением перенесли максимально далеко от посёлка, ввели в эксплуатацию пылесос для уборки территории порта, мобильную подавляющую пушку, ликвидирующую до 90 % взвеси, снегогенератор и восемь единиц увлажняющей техники. По решению районного суда порт должен был ещё возвести габаритные стенки вокруг складов угля, однако это предписание предприятие выполнило лишь частично.

Недавно докер Александр Егоров разместил в социальных сетях ролик о загрязнении акватории бухты и посёлка тучами угольной пыли. После этого сотрудника лишили премии и объявили ему выговор. Позже он прокомментировал официальное заявление пресс-службы «Порта Ванино», где сотрудники опровергли информацию, что предприятие «ничего не делает» для улучшения экологической ситуации. Александр Егоров рассказал обо всех мерах, которые прописаны в официальном опровержении. Региональное Минприроды теперь может остановить работу предприятия.

Руководство ОАО «Порт Ванино» встретилось с рабочей группой регионального штаба Общероссийского народного фронта по экологической ситуации, которая сложилась в посёлке. Генеральный директор предприятия Валерий Балакин считает необоснованными обвинения в адрес порта о бездействии в связи с пылением угля.