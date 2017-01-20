Поджигатель из Николаевска не захотел сидеть в колонии 24 года

Житель Николаевска-на-Амуре не согласился с решением суда, который назначил ему 24 года в колонии особого режима. Мужчину привлекли к ответственности за то, что он поджёг жилой дом, из-за чего погибли трое человек. Преступник подал апелляционную жалобу, но его ближайшее будущее от этого не изменилось.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о возгорании в жилом доме, которое произошло в Николаевске-на-Амуре 28 июля 2015 года. В этот день Алексей Пилипенко, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отправился в магазин за очередной порцией спиртного. По дороге он обратил внимание на кучу мусора, которая лежала в пристройке к деревянному двухэтажному зданию. Мужчина поджёг полиэтиленовый пакет и положил его на скопление отходов.

По информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, Пилипенко осознавал и понимал, что загоревшийся мусор в двухэтажном деревянном доме приведёт к пожару и может погубить людей и их имущество. Он ничего не предпринял, чтобы помочь жильцам и вызвать спасателей. В результате погибли трое человек, а одна женщина, спасая от пожара своего малолетнего ребёнка, выпрыгнула со второго этажа и получила травму позвоночника. Ущерб, причинённый жильцам, составил больше 3,8 миллиона рублей.

Житель Николаевска-на-Амуре признался, что мусор подпалил именно он. На время разбирательств его поместили под стражу. Следователи установили, что осуждённый злоупотреблял спиртным. Раньше он работал санитаром в бригаде скорой помощи. Апелляционная жалоба не дала ему результатов, и приговор остался таким же.