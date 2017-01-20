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В Хабаровске построят свою Албазинскую крепость

В Хабаровске построят свою Албазинскую крепость
Сооружение возведут на территории центра патриотического воспитания "Взлёт"
вчера, 17:00
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В краевой столице появится своя Албазинская крепость. Её первую часть начнут строить в феврале. Подняться на главную башню хабаровчане смогут уже этой осенью. Сооружение разместится на территории центра военно-патриотического воспитания «Взлёт».

«Осада Албазина — одно из знаковых событий истории Дальнего Востока, его освоения. Для начала мы построим одну из главных полутораэтажных башен, её размеры составят четыре на четыре метра. На нижнем этаже будут стоять макеты, казачья утварь, а на втором этаже разместится комната для отстрела. Также в две стороны пустим частокол метра по четыре», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» директор центра Олег Безгодов.

Возведение башни станет первым этапом создания крепости. На постройку выделили два миллиона рублей. Это деньги из федерального гранта Российского союза ректоров. Показать башню жителям и гостям краевого центра авторы проекта готовы уже 12 июня в рамках фестиваля «Меч Востока». Окончательно первый этап планируют завершить к сентябрю.

На возведении башни проект не завершится — в центре «Взлёт» намерены построить копию Албазинской крепости. Идею будут воплощать в жизнь постепенно за счёт грантовой поддержки. На следующем этапе начнётся строительство парадных ворот.

«Это будет замкнутый ансамбль, размером примерно 18 на 18 метров. Там также будет площадка, где, возможно, разместится ристалище. Строить будем сами, из оцилиндрованного бруса. Фирма предоставит нам материалы и технологическую карту, по которой с волонтёрами мы и соберём крепость», — отметил Олег Безгодов.

В новом сооружении будут проводить бесплатные экскурсии для школьников. Дети смогут наглядно узнать историю крепости, примерить доспехи и одежду казаков.

Албазин — первое русское поселение на Амуре, история которого началась в 1650 году. Это был плацдарм для военных конфликтов русских с претендовавшими на земли вдоль Амура маньчжурами. Покорившие к тому времени Китай войска династии Цин в 80-х годах XVII века обрушились всей своей мощью на небольшой русский острог. Осада длилась несколько лет. Из примерно 800 воинов и членов их семей в 1689 году уцелеть удалось лишь 80.

РИА «Восток-Медиа» ранее подробно следило за археологическими раскопками на месте старейшего в Приамурье поселения казаков. С 2011 года на средства Русского географического общества и других жертвователей там проводились комплексные научные исследования. Учёные наткнулись на братские могилы защитников старинного острога.

 
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