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В Хабаровском крае этой зимой замёрзли насмерть 49 человек

В Хабаровском крае этой зимой замёрзли насмерть 49 человек
Ещё 415 жителей региона пострадали от воздействия низких температур
вчера, 16:10
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровском крае с ноября 2016 года по 17 января этого года насчитали 415 человек, которые получили обморожения различной степени. Произошло немало случаев летального исхода — от холодов погибли 49 жителей региона. Таковы данные Хабаровского территориального центра медицины катастроф.

Как сообщает пресс-служба комитета правительства края по гражданской защите, первая помощь, которую нужно оказать человеку с признаками обморожения, зависит от его степени. Прежде всего, нужно согреть замёрзшие части тела и восстановить в них кровообращение.

«Снять одежду, обувь, носки, перчатки и растереть кожу шерстяной тканью — снегом нельзя. Сделать тепловые ванны в течение 30 минут, постепенно увеличивая температуру воды с 20 до 40 градусов по Цельсию. Горячей водой нельзя! Наложить многослойную теплоизолирующую повязку на шесть часов: первый слой — согревающая мазь, второй — ватно-марлевая повязка, третий — целлофан, четвёртый — шерстяная ткань. Дать пострадавшему тёплое питьё — сладкий чай. При любой степени обморожения нужно обратиться в ближайшее медицинское учреждение (травмпункт) для определения степени обморожения и дальнейшего лечения. При средней и тяжёлой степенях пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить в больницу», — рассказал врач управления по делам ГОЧС и ПБ Хабаровского края Алексей Прокопьев.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что на ближайших выходных жителей края ждёт морозная погода преимущественно без осадков, сильных ветров не будет. Такая обстановка продержится в регионе до 23 января.

 
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Комментарии
  • Белоусова  (вчера, 17:48 )

    замерзают от того , что одежда не соответствует нашему климату, если раньше все носили шерстяные вещи , валенки были строго зимней обувью, верхняя одежда была натуральный мех или стеганый ватин, а сей час все синтетика, синтипон, тепло не сохраняют, люди быстро переохлаждаются и как результат замерзают8А4Е

  • бомж вася  (вчера, 18:03 )

    Да это бомжи всё замерзают и алкаши в сугробах

  • Сова  (вчера, 22:05 )

    Вася - ты не бомж, поскольку у оных нет доступа к интернету. Бомжи в Хабаровске умеют адаптироваться к морозам и успешно их минуют, конечно не без убыточности по объективным причинам. Морозы опасны в основном для неразумно выпивших, опьяневших и естественно, ничего не понимающих. Эта категория людей, как правило, и погибает от переохлаждения, то есть замерзает.



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