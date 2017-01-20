В Хабаровском крае этой зимой замёрзли насмерть 49 человек

В Хабаровском крае с ноября 2016 года по 17 января этого года насчитали 415 человек, которые получили обморожения различной степени. Произошло немало случаев летального исхода — от холодов погибли 49 жителей региона. Таковы данные Хабаровского территориального центра медицины катастроф.

Как сообщает пресс-служба комитета правительства края по гражданской защите, первая помощь, которую нужно оказать человеку с признаками обморожения, зависит от его степени. Прежде всего, нужно согреть замёрзшие части тела и восстановить в них кровообращение.

«Снять одежду, обувь, носки, перчатки и растереть кожу шерстяной тканью — снегом нельзя. Сделать тепловые ванны в течение 30 минут, постепенно увеличивая температуру воды с 20 до 40 градусов по Цельсию. Горячей водой нельзя! Наложить многослойную теплоизолирующую повязку на шесть часов: первый слой — согревающая мазь, второй — ватно-марлевая повязка, третий — целлофан, четвёртый — шерстяная ткань. Дать пострадавшему тёплое питьё — сладкий чай. При любой степени обморожения нужно обратиться в ближайшее медицинское учреждение (травмпункт) для определения степени обморожения и дальнейшего лечения. При средней и тяжёлой степенях пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить в больницу», — рассказал врач управления по делам ГОЧС и ПБ Хабаровского края Алексей Прокопьев.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что на ближайших выходных жителей края ждёт морозная погода преимущественно без осадков, сильных ветров не будет. Такая обстановка продержится в регионе до 23 января.