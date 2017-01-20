Большим стройкам Комсомольска нужно много материалов

Власти Хабаровского края решают, как привлечь бизнесменов не только на большие стройки в рамках долгосрочного плана развития Комсомольска, но и в смежные области — поскольку все площадки будут нуждаться в стройматериалах. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя правительства Хабаровского края Дмитрий Волков.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», после того, как на Комсомольск обратил своё внимание президент России Владимир Путин, чиновники разработали план развития этого города, который, в частности, предусматривает возведение и реконструкцию многих крупных и мелких объектов. Среди них фигурируют драматический театр и инженерная школа, а также детская клиническая больница и другие.

«Мы сейчас прорабатываем вопрос, чтобы у нас не было проблем с основными материалами. Прежде всего, с сыпучими, инертными — товарным бетоном, асфальтом. Конечно, строительная промышленность в Комсомольске на сегодняшний момент не рассчитана на такое увеличение объёмов строительства. Поэтому и нужны будут отдельные меры, в первую очередь со стороны инвесторов, потому что это — бизнес. Заинтересованные люди уже есть, но нужны ещё», — поделился Дмитрий Волков.

Проект детской больницы в ближайшее время краевые чиновники будут обсуждать с представителями бизнеса. Краю нужны подрядчики, но и в смежные со строительством отрасли требуется приход заинтересованных предпринимателей. При этом строительный рынок выходит большой: в рамках долгосрочного плана развития Комсомольска в 2017 году объём финансирования составит больше 15 миллиардов рублей. Кроме того, в городе строят госкомпании, несколько объектов инвесторы создают в границах туристско-рекреационного кластера. Всем площадкам нужны металл, бетон, кирпич.

«Пока что нет инвестора, который бы захотел построить в городе кирпичный завод. Впрочем, проекты долгосрочного плана и не особо нуждаются в кирпиче. После больших строек завод через некоторое время может начать испытывать проблемы со сбытом. Может быть, поэтому и не идёт инвестор — бизнес же это очень тонко чувствует. К тому же, в наших проектах использованы другие, современные конструктивные решения: монолит, газосиликат, вентилируемый фасад. Скорее, потребность есть в товарном бетоне», — уточнил Дмитрий Волков.

По его словам, уже есть проект создания в Комсомольске-на-Амуре небольшого цементного завода. Предприятие модульного типа можно возвести довольно быстро — примерно за полгода.

«Рынок строительных материалов Комсомольска — очень интересная область. Туда должны смотреть инвесторы, а наша задача — максимально их проинформировать о перспективах, о том, какой большой рынок мы там создаём», — добавил чиновник.