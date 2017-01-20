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Ёлками из квартир хабаровчан огородят контактный зоопарк

Ёлками из квартир хабаровчан огородят контактный зоопарк
Горожане привезли порядка 150 деревьев для его питомцев
вчера, 13:40
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Жители краевой столицы отдали питомцам зоосада «Приамурский» порядка 150 ёлок, которые украшали их дома в новогодние праздники. Сейчас сотрудники учреждения с трудом справляются с обработкой такого количества хвойного материала.

«Ёлочки горожане везли в зоосад, а где-то 2/3 деревьев мы вывезли сами. Также организации отдали нам ёлки, которые не смогли продать перед Новым годом. Не успеваем переработать все деревья, поэтому половину расставили на территории зоосада, он такой красивый стал, превратился в хвойный лес», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» директор зоосада Андрей Долин.

Сейчас сотрудники «Приамурского» очищают лапник от хвои. Ветки ещё зелёные, поэтому иголки отсоединять сложно. В дальнейшем хвою переработают и отдадут в качестве витаминной подкормки копытным и птицам, а также сделают подстилку для кабарги и других животных. Стволы пустят на изготовление плетёной изгороди для новой экспозиции контактного зоопарка. Там поселятся козочки, овцы, кучерявые хрюшки и осёл.

Несмотря на достаточное количество привезённых ёлок, в зоосаде не откажутся и от зелёных красавиц, которые украшали площади и парки краевой столицы. Как писало агентство, зоосад планирует перенять такой опыт у комсомольских коллег.

«Мы договорились с администрацией города, что нам отдадут городские ёлки, их начнут разбирать где-то в феврале. А с краевой елью пока проблемы», — признался Андрей Долин.

 
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Комментарии
  • Мутабор  (вчера, 23:15 )

    Этот зоопарк не контактный



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