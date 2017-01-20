Таксисты пожаловались депутатам Хабаровского края на нелегалов

В Хабаровске таксисты обсудили с депутатами края проблему незаконных перевозок. Эта ситуация чаще всего возникает в службах заказа автомобилей, потому что там к водителям предъявляется мало требований — им не нужна лицензия. Как сообщил председатель Дальневосточной ассоциации таксистов Александр Садков, 80 % шофёров занимаются этой деятельностью незаконно — без специального разрешения для перевозки пассажиров и багажа. Кроме того, они не каждый день проводят техосмотры транспортных средств и проходят обследования у медиков. Отметки об этом должны проставляться в путевом листе.

Александр Савков встретился с представителями думских комитетов по законности, правопорядку и общественной безопасности, а также по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры. Перевозчики не только нарушают закон о такси, но и подвергают опасности пассажиров и самих шофёров.

В Хабаровском крае за такими нарушениями следит управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, сотрудники могут устраивать плановые проверки после того, как предприятие проработает на рынке год. Внепланово их контролируют, если есть заявления о нарушениях. Одновременно с этим сейчас действует мораторий на проведение плановых проверок малого бизнеса до 31 декабря 2018 года. В 2016 году в Хабаровске провели восемь внеплановых проверок после сообщений от органов внутренних дел. Индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за такие нарушения наказывали.

В крае работают 1 346 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые легализовали свой бизнес, у них на руках есть 3 753 разрешения на перевозки. Но служба заказа такси усложняет возможность контроля. На встрече прозвучало предложение передавать заявки из диспетчерской только тем водителям, у которых есть лицензия. Но окончательного решения участники так и не приняли.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», бороться с таксистами-нелегалами в краевой столице «сетевики» начали в прошлом году. Горожане выбирают службы заказа автомобилей, потому что это дешевле, и из-за этого клиентами оказываются обделены добросовестные перевозчики. Полицейским сложно бороться с такими нарушениями, потому что машины водителей без лицензий и путевых листов внешне никак нельзя отличить от остальных автолюбителей. С начала 2016 года краевые дорожные полицейские зарегистрировали больше тысячи нарушений, которые допустили водители и владельцы такси.