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Таксисты пожаловались депутатам Хабаровского края на нелегалов

Таксисты пожаловались депутатам Хабаровского края на нелегалов
В региональном парламенте предложили отдавать заявки только водителям с лицензией и путевым листом
вчера, 13:15
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровске таксисты обсудили с депутатами края проблему незаконных перевозок. Эта ситуация чаще всего возникает в службах заказа автомобилей, потому что там к водителям предъявляется мало требований — им не нужна лицензия. Как сообщил председатель Дальневосточной ассоциации таксистов Александр Садков, 80 % шофёров занимаются этой деятельностью незаконно — без специального разрешения для перевозки пассажиров и багажа. Кроме того, они не каждый день проводят техосмотры транспортных средств и проходят обследования у медиков. Отметки об этом должны проставляться в путевом листе.

Александр Савков встретился с представителями думских комитетов по законности, правопорядку и общественной безопасности, а также по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры. Перевозчики не только нарушают закон о такси, но и подвергают опасности пассажиров и самих шофёров.

В Хабаровском крае за такими нарушениями следит управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, сотрудники могут устраивать плановые проверки после того, как предприятие проработает на рынке год. Внепланово их контролируют, если есть заявления о нарушениях. Одновременно с этим сейчас действует мораторий на проведение плановых проверок малого бизнеса до 31 декабря 2018 года. В 2016 году в Хабаровске провели восемь внеплановых проверок после сообщений от органов внутренних дел. Индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за такие нарушения наказывали.

В крае работают 1 346 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые легализовали свой бизнес, у них на руках есть 3 753 разрешения на перевозки. Но служба заказа такси усложняет возможность контроля. На встрече прозвучало предложение передавать заявки из диспетчерской только тем водителям, у которых есть лицензия. Но окончательного решения участники так и не приняли.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», бороться с таксистами-нелегалами в краевой столице «сетевики» начали в прошлом году. Горожане выбирают службы заказа автомобилей, потому что это дешевле, и из-за этого клиентами оказываются обделены добросовестные перевозчики. Полицейским сложно бороться с такими нарушениями, потому что машины водителей без лицензий и путевых листов внешне никак нельзя отличить от остальных автолюбителей. С начала 2016 года краевые дорожные полицейские зарегистрировали больше тысячи нарушений, которые допустили водители и владельцы такси.

 
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Комментарии
  • Xab  (вчера, 20:59 )

    Не понятно, Садков или Савков, господа репортеры?

  • Сова  (вчера, 21:09 )

    Все пассажиры заказывают такси в службе заказов: Максим, Везет и тд и тп. А как иначе? выходить что-ли на трассу. Какой автомобиль служба такси пришлет, на том и едем. Не пойму только кто с кем борется и кто из кого - нелегалы. Пассажиры при заказе такси пользуются разрекламированными марками заказов такси - по необходимости. Попробуйте спросить оператора службы заказов про лицензии - и вы никуда уже не уедете. Нет конечно уедете, но - на попутке, предварительно проголосовав уже на трассе.



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