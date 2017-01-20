Новогодние баннеры начнут исчезать из Хабаровска с 23 января

В это же время в городе приступят к демонтажу праздничной иллюминации

По поручению мэра краевой столицы Александра Соколова праздничная иллюминация, появившаяся в Хабаровске к Новому году, будет работать до 23 января. После этого городские службы начнут демонтаж световых элементов.

Яркие лампочки, подсветки и гирлянды уберут с фасадов зданий, деревьев, территорий парков. Иллюминацию на поздравительных стендах отключат, она будет работать лишь в праздничные дни.

«До седьмого максимум — 10 февраля мы начнём заменять праздничные баннеры. Новогоднюю тематику сместят поздравления с Днём защитника Отечества, а затем и с 8 марта. Магазины и предприятия торговли, которые вывешивали свои плакаты, должны убрать их примерно в такие же сроки», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела наружной рекламы и регистрации информационных конструкций департамента муниципальной собственности городской администрации Василий Аристов.

Всего в городе установлено более 500 различных баннеров разных форматов, а также около 200 стендовых конструкций. Все их постепенно заменят на новые.

Украшать здания, улицы и парки к Новому году в дальневосточной столице начали в середине ноября. Как писало агентство, первыми иллюминацию начали устанавливать учреждения культуры и магазины города, к концу декабря в Хабаровске преобразились парки имени Гагарина и «Динамо», а также жилые районы. Так, в микрорайоне Строитель украсили подъезды, дворы, а на площади у арены «Ерофей» впервые появилась большая ёлка.