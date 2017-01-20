В Хабаровском районе для многодетных семей готовят 500 наделов земли

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Большинство участков уже определили в селе Заозёрное
|Фото: pixabay.com
В администрации Хабаровского района сформировали 192 готовых земельных участка, которые в ближайшее время раздадут семьям с тремя и более детьми. Всего в этом году муниципалитет запланировал раздать 500 наделов в соответствии с планом, который утвердили власти региона.
Большинство участков, которые уже ждут своих новых хозяев, расположены в селе Заозёрное. Для садоводства и огородничества выделили 82 надела, для выращивания культур и организации крестьянско-фермерских хозяйств — 56. Кроме этого, часть земель подготовили в селе Осиновая Речка — там садоводам и огородникам раздадут 54 участка.
Администрация района также подготовила 116 участков, где нужно утвердить схемы разрешённого вида использования земель. Это село Восход (Осиновореченское сельское поселение) — 62 участка, а также село Благодатное (Князе-Волконско
Первая в этом году комиссия по распределению земельных участков в бесплатное пользование гражданам, имеющим трёх и более детей, состоится уже 25 января. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, всего за шесть лет — с момента действия Федерального закона на территории Хабаровского района — в собственность многодетным семьям бесплатно предоставили более 1 835 земельных участков. Их можно использовать для индивидуального и дачного строительства, ведения личного подсобного и крестьянско-фермерского хозяйства, а также садоводства и огородничества. В настоящее время на учёте в Хабаровском районе на предоставление земельных участков стоят 1 876 многодетных семей.
Первая в этом году комиссия по распределению земельных участков в бесплатное пользование гражданам, имеющим трёх и более детей, состоится уже 25 января. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, всего за шесть лет — с момента действия Федерального закона на территории Хабаровского района — в собственность многодетным семьям бесплатно предоставили более 1 835 земельных участков. Их можно использовать для индивидуального и дачного строительства, ведения личного подсобного и крестьянско-фермерского хозяйства, а также садоводства и огородничества. В настоящее время на учёте в Хабаровском районе на предоставление земельных участков стоят 1 876 многодетных семей.