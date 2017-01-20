Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50550 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
В сурдологическом центре Хабаровска не хватает кадров: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня суббота, 21 января 2017 года, 08:50
Хабаровчанин получил из сервисного центра телефон с китайским экраном
Хабаровчанин получил из сервисного центра телефон с китайским экраном
Почти 10 процентов приморских магазинов торгуют "Боярышником"
Почти 10 процентов приморских магазинов торгуют "Боярышником"
Ирина Штепа: в уголовной форме статья о побоях практически не работала
Ирина Штепа: в уголовной форме статья о побоях практически не работала
Уикенд в Приморье: прощание Шугурова, Тоска Гулегиной и забег на льду
Уикенд в Приморье: прощание Шугурова, Тоска Гулегиной и забег на льду
В Хабаровске построят свою Албазинскую крепость
В Хабаровске построят свою Албазинскую крепость
Регионы:


Популярное
вчера, 12:52
По улицам Владивостока бегает перепуганная лиса
вчера, 10:41
Сегодня дороги Владивостока были полупустыми
вчера, 11:38
Амурского тигра заметили в Приморье недалеко от "Штыковских прудов"
вчера, 10:16
Четыре владивостокских долгостроя должны сдать в этом году
вчера, 15:06
Владивостокские следователи ищут важного свидетеля
вчера, 09:17
В аэропорту Владивостока задерживаются московские рейсы
вчера, 12:38
Автобусы Владивостока готовы к новому тарифу в старом "одеянии"
вчера, 16:10
В Хабаровском крае этой зимой замёрзли насмерть 49 человек
вчера, 16:40
Хабаровский коммерсант отправился в колонию вслед за заместителем мэра
вчера, 13:43
Во Владивостоке сгорели дом и цветочный ларёк

Обсуждаемое
вчера, 12:38
8

Автобусы Владивостока готовы к новому тарифу в старом "одеянии"
вчера, 11:38
6

Амурского тигра заметили в Приморье недалеко от "Штыковских прудов"
вчера, 13:25
6

Приморские коммунисты выйдут на митинг
вчера, 16:10
3

В Хабаровском крае этой зимой замёрзли насмерть 49 человек
вчера, 16:13
3

25 января в Приморье выберут председателя Контрольно-счётной палаты
вчера, 10:09
2

Житель Приморья вместо тараканов отравил своего ребёнка
вчера, 10:16
2

Четыре владивостокских долгостроя должны сдать в этом году
вчера, 13:15
2

Таксисты пожаловались депутатам Хабаровского края на нелегалов
вчера, 15:51
2

Администрация Владивостока жёстко взялась за "чёрных лесорубов"
вчера, 09:05
1

Хабаровский край на 45-м месте по уровню знания истории Отечества
Народный топ новостей

Гость
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем 17.01.2017
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым


Актуально
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах

Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 469



Система Orphus

В сурдологическом центре Хабаровска не хватает кадров

В сурдологическом центре Хабаровска не хватает кадров
Специалистов по нарушениям слуха в регионе меньше, чем рабочих мест
вчера, 10:20
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

В сурдологическом центре в Хабаровске остро стоит вопрос дефицита кадров. В учреждении работают всего восемь специалистов, тогда как должны 13. Работу клиники слуха представители восьми регионов обсудили с министром здравоохранения страны, советником президента России и главным сурдологом государства в режиме онлайн-конференции.

По словам главы Минздрава Хабаровского края Александра Витько, за 2016 год план выполнен, охват аудиологическим скринингом (глубокое обследование слуха) у новорождённых детей в регионе составил практически 100 процентов. По информации телеканала «Вести-Хабаровск», в результате у девяти из них обнаружили нарушения слухового аппарата. Также в сурдологическом центре только за год провели 26 операций по замене речевых процессоров. Медицинскую помощь там могут получить и жители других регионов.

«Сегодня этот центр — это, конечно, супертехнологии, это очень дорогостоящие технологии. Ну, вот представьте, один кохлеарный имплантат стоит почти миллион рублей. Потом же этих детей нужно сопровождать, нужно научить их говорить — то есть, это очень большая работа», — объяснил министр здравоохранения края Александр Витько.

Проблему нехватки кадров также обсудили в ходе онлайн-конференции. Но, по словам Витько, работа по подготовке врачей в регионе активно ведётся.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru