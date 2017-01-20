В сурдологическом центре Хабаровска не хватает кадров

В сурдологическом центре в Хабаровске остро стоит вопрос дефицита кадров. В учреждении работают всего восемь специалистов, тогда как должны 13. Работу клиники слуха представители восьми регионов обсудили с министром здравоохранения страны, советником президента России и главным сурдологом государства в режиме онлайн-конференции.

По словам главы Минздрава Хабаровского края Александра Витько, за 2016 год план выполнен, охват аудиологическим скринингом (глубокое обследование слуха) у новорождённых детей в регионе составил практически 100 процентов. По информации телеканала «Вести-Хабаровск», в результате у девяти из них обнаружили нарушения слухового аппарата. Также в сурдологическом центре только за год провели 26 операций по замене речевых процессоров. Медицинскую помощь там могут получить и жители других регионов.

«Сегодня этот центр — это, конечно, супертехнологии, это очень дорогостоящие технологии. Ну, вот представьте, один кохлеарный имплантат стоит почти миллион рублей. Потом же этих детей нужно сопровождать, нужно научить их говорить — то есть, это очень большая работа», — объяснил министр здравоохранения края Александр Витько.

Проблему нехватки кадров также обсудили в ходе онлайн-конференции. Но, по словам Витько, работа по подготовке врачей в регионе активно ведётся.