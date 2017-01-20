Делопроизводители МВД России отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня, 20 января, представители министерства внутренних дел Российской Федерации поздравляют с профессиональным праздником сотрудников делопроизводственных подразделений. Виновники торжества не расследуют особо важные преступления, не задерживают нарушителей закона. Они следят за тем, чтобы в огромном потоке поступающих в структуру документов всегда был порядок.

Делопроизводственные подразделения МВД России официально ведут свою историю с начала ХIХ века. Согласно требованиям Манифеста от 8 сентября 1802 года министр внутренних дел занялся образованием своего управления, и 20 января 1803 года учредили Канцелярию, которая впоследствии получила название Департамента внутренних дел со штатом в 45 человек. Уже в первые дни существования эти люди составили правила делопроизводства, а также положение о должностях различных чинов Департамента.



Впоследствии, с 1842 года, все обязанности по делопроизводству исполнял Департамент общих дел, с 1865 по 1917 год — вновь Канцелярия министра. После октябрьской революции 1917 года создали Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) РСФСР, в составе которого также имелась Канцелярия. В НКВД СССР, образованном в 1934 году, функции канцелярии исполнял Секретариат, структурно сохранившийся и в МВД СССР. С 1966 года он стал именоваться Управлением делами. С 1992 года по 2001 год ведомство называлось Аппаратом министра внутренних дел, а с 2001 года по настоящее время структуре вернули прежнее название, вновь преобразовав её в Управление делами.



На делопроизводственную службу сегодня возложены приём и обработка поступающей корреспонденции, учёт нормативных документов, работа с устными и письменными обращениями граждан, организация их личного приёма, а также контроль за исполнением документов. Эффективная деятельность подразделений делопроизводства, сотрудники которых проводят повседневную кропотливую и зачастую незаметную для постороннего взгляда работу по обеспечению служебной деятельности всех других отделений, напрямую способствует выполнению возложенных на органы внутренних дел задач по защите прав и свобод человека и гражданина, обеспечению общественной безопасности, предупреждению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений.