В пятницу в Хабаровске немного похолодало

В дальневосточной столице сегодня, 20 января, синоптики не прогнозируют значительных осадков. В течение всего дня в Хабаровске сохранится преимущественно ясная погода.
Температура воздуха утром составит -23…-21 градус по Цельсию. После обеда столбик термометра поднимется до отметки в -15…-13 градусов.
Воздушные массы движутся с запада. Скорость ветра составляет от 2 до 7 метров в секунду.
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