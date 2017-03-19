Хабаровские руководители полиции гонкой закрыли лыжный сезон

Сегодня сотрудники аппарата управления МВД России по городу Хабаровску устроили лыжную гонку в честь закрытия зимнего спортивного сезона. На лыжню спорткомплекса в пригородном посёлке Ильинка вышли более 30 сотрудников городского УМВД. Среди них были руководители различных подразделений и служб ведомства, начальники отделов полиции.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, условия гонки предусматривали поблажки представительницам прекрасной половины — им предлагалось пройти дистанцию в один километр. Мужчинам же необходимо было преодолеть круг длиной в два с половиной километра. Острая состязательная борьба между полицейскими развернулась сразу после старта и не ослабевала до финиша. Лидеры гонки определились лишь на последнем отрезке — вперёд вырвались те, кто обладает более качественной лыжной подготовкой.

Награды победителям состязания вручал начальник городского УМВД полковник полиции Александр Прохорец. Среди женщин первое место заняла начальник отдела по работе с личным составом подполковник внутренней службы Юлия Смолькова. Грамоту за победу в гонке среди мужчин получил начальник следственного управления ведомства майор юстиции Артём Камко.



